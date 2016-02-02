Бухарест, 3 февраля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску уверен, что молдавский олигарх Владимир Плахотнюк очень скоро будет отстранен от власти в Кишиневе. Об этом Бэсеску заявил в интервью изданию Unimedia.

totul.md Владимир Плахотнюк

Бывший румынский лидер назвал «страшной ошибкой» попытку Демпартии Молдавии выдвинуть Плахотнюка на должность премьера, а идею о выдвижении Плахотнюка в президенты — «самым большим бредом».

Бэсеску утверждает, что никогда не встречался с Плахотнюком и более того, отказал олигарху во встрече. «Я никогда не хотел пожать руку Плахотнюку», — сказал экс-президент. По его словам, «плахотнюки», желающие контролировать государство, были и в Румынии, «только их звали Вынту, Войкулеску или Патричиу» (крупнейшие румынские олигархи и медиамагнаты; в настоящее время Сорин Овидиу Вынту и Дан Войкулеску отбывают тюремный срок за коррупцию, а Дину Патричиу умер в августе 2014 года — прим. ИА REGNUM). «Я никогда не мог принять их как друзей. Тем более не смог бы принять Плахотнюка», — сказал Бэсеску.

В то же время он выразил обеспокоенность политической нестабильностью в Молдавии и активностью левых «пророссийских» партий. Бэсеску считает, что лидер социалистов Молдавии Игорь Додон и председатель «Нашей партии» Ренато Усатый получают организационную и информационную поддержку из Москвы. «Я не русофоб, однако ни для кого в Румынии не секрет, насколько умело власти России манипулируют общественным мнением», — подвел итог Траян Бэсеску.

ИА REGNUM напоминает, что участники многотысячных протестов в Кишиневе оспаривают легитимность молдавского правительства, утвержденного «парламентским большинством», сформированным Демпартией Молдавии, обвиняя ее в политической коррупции и нарушении законодательства.

В то же время на сторону молдавских властей встали США и Румыния, первыми признавшие новое правительство и новую систему власти в Кишиневе, в которой все властные рычаги фактически находятся в руках одного человека — фактического лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка.

Вслед за Вашингтоном и Бухарестом легитимность новой молдавской власти признал и Евросоюз.