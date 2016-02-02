Санкт-Петербург, 2 февраля, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Эпидемия гриппа в Петербурге пребывает в пиковой стадии, заявляют медики. Болезнь погубила уже 36 горожан, причем 35 жертв — на счету свиного гриппа. Паниковать не нужно, потому что уже поздно — надо было своевременно делать прививку, говорят врачи. Специалисты упрекают чиновников в слабой пропаганде вакцинации, а горожан — в том, что они живут по принципу «авось пронесет» и «пока жареный петух не клюнет».

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В эпицентре заразы

По официальным данным, грипп унес жизни не менее 126 человек в России. В Северной столице жертвами эпидемии стали 36 человек, в том числе 35 — с подтвержденным диагнозом гриппа A (H1N1). Всего в Петербурге на 2 февраля зарегистрирована 341 тысяча больных гриппом, что составляет около 7% от числа постоянных жителей города.

Болезнь шла по нарастающей весь январь. Как сообщила руководитель управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова, на второй неделе января эпидемический порог был превышен на 28%, на третей неделе — уже на 78%. За прошлую неделю, когда было зарегистрировано более 97 тысяч новых случаев заболевания, превышение эпидпорога составило уже 129%.

Пришла эпидемия и в соседний регион. Число заболевших гриппом в Ленобласти только за последнюю неделю возросло на 92%. Общий эпидпорог там оказался превышен на 29,5%. Вирус A (H1N1) официально подтвержден у 29 человек, в том числе у 14 детей. Умерло от свиного гриппа уже 8 жителей 47-го региона.

Но Петербург может считаться настоящим эпицентром гриппа-2016 — четвертая часть всех летальных исходов (из тех, что официально признаны властями РФ) приходится на Северную столицу. «Если традиционно вирус шел с Востока, то на этот раз он пришел из Европы. Во время пандемии 2009 года вирус пришел из Китая: прошелся по Дальнему Востоку, Сибири, Уралу и уже потом дошел до нас. Теперь же мы одни из первых вступили в эпидемию», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» Владимир Жолобов.

Вместе с тем в нынешнем гриппозном «лидерстве» Петербурга нет ничего необычного: заболеваемость в городе на Неве исторически всегда была выше, чем в среднем по России. «Данные 1980-х годов говорят о том, что мы всегда превышали уровень заболеваемости в 1,6 раза. В 1990-х годах и начале 2000-х этот уровень почти сравнялся. Мы отставали от РФ в 1,1 раза. На сегодня мы превышаем заболеваемость в РФ в 1,5 раза», — отметила главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова.

Прививка от паники

Заведующий научно-организационного отдела ФГБУ «НИИ гриппа» Игорь Никоноров рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что, по предварительным данным, по сравнению с растянутой по времени осенне-зимней эпидемией свиного гриппа 2009−10 годов, в этот раз подъем уровня заболеваемости оказался неожиданно резким. Кроме того, изменился возрастной состав жертв. Сейчас от свиного гриппа умирают в основном люди в возрасте и с букетом сопутствующих хронических заболеваний. А в эпидемию-2009 грипп стал причиной смертей здоровых людей молодого возраста.

Вместе с тем, отметил Никоноров, общая заболеваемость гриппом в 2016 году пока только достигает уровня 2009 года. Но у жителей Петербурга есть надежда, что скоро эпидемия пойдет на спад. «Обычно у более бурно развивающейся эпидемии меньше длительность», — отметил важную закономерность ученый.

«По статистике, соотношение смертности к числу заболевших гриппом ежегодно находится примерно на одном уровне, так что наводить панику не стоит», — согласен с мнением коллеги заслуженный врач РФ, заместитель председателя петербургского Законодательного собрания Сергей Анденко. По его словам, медицинское сообщество ждало прихода свиного гриппа в этом году, хоть и немного видоизмененного. И прививка от гриппа, которую делали в прошлом году всем желающим петербуржцам, оказалась действенна и против вируса A (H1N1). Жаль, что большинство горожан не воспользовались этой бесплатной возможностью.

«Прививка помогает избежать тяжелых осложнений, от которых и произошло столько смертей. Люди сами не заботятся о себе. Никто не мешал своевременно привиться. Кроме того, возникновение осложнений и тяжелое течение заболевания в целом вызвано ослаблением иммунных сил. Поэтому, чтобы защитить себя, каждый должен позаботиться сам — если уж не прививаешься, то закаляйся, занимайся спортом», — предложил Анденко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Таблетка от жадности

«36 смертей — это не много. Каждый месяц в городе погибает 5 тысяч человек. Из них половина — сердечно-сосудистые заболевания, онкология, — неожиданно озвучила журналистам статистику вице-губернатор Петербурга Ольга Казанская. — Никто не бежит заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, а когда речь зашла о гриппе, все рванули в аптеки и накупили «Тамифлю» на пять лет вперед. При этом есть пятимиллионная Финляндия, живущая разрозненно, по хуторам, и у них уровень заболеваемости больше, чем у нас».

Но сколько бы власти ни успокаивали горожан, вероятность внезапно заболеть и скоротечно умереть от гриппа пугает всех. Жители Петербурга, за исключением 32% привитых, ежедневно обходят и обзванивают аптеки города на предмет наличия медицинских масок и противовирусных препаратов, которые ранее рекомендовали медики для профилактики гриппа. Однако спасительных средств то вовсе нет, то «кот наплакал». При этом как неправильное ношение масок, так и прием лекарств без рецепта, по словам специалистов, могут даже навредить.

Глава комздрава Петербурга Валерий Колабутин подтвердил многократное повышение спроса на противовирусные препараты в аптеках. По его словам, более 4 тысяч упаковок «Тамифлю» скупили жители города только в сети «Петербургские аптеки» за январь. Это в 15 раз больше, чем в январе прошлого года (когда было продано всего 288 упаковок), и в три раза больше, чем за весь 2015 год.

«Ситуация по «Тамифлю» остается сложной, по остальным (а мы отслеживаем информацию по восьми препаратам) дефицита нет. «Тамифлю» есть в «Петербургских аптеках» и в ряде аптек других сетей. Скоро поступит небольшая партия, а примерно 10 февраля — уже более крупная. Но аптекам мы рекомендуем отпускать препарат в основном по рецептам — как, собственно, предусмотрено инструкцией», — сообщил глава комздрава.

Советский рецепт от напасти

«В аптеках ажиотажный спрос: скупили всё что можно, кому нужно и не нужно», — подтвердила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа Татьяна Зайченко. Она напомнила про советские времена, когда был один аптечный склад на весь Ленинград и 250 аптек, и таких проблем, как сегодня, не возникало вовсе.

«Сейчас у нас всё с колес: как только партия поступает, тут же расхватывается практически по упаковке на аптеку. Большая ошибка, что забыт советский опыт. Раньше в течение полугода формировался специальный противогриппозный и желудочный запас: весной и летом — противогриппозный, а осенью и зимой — желудочный. Препараты закупались и складировались в специальном помещении с контролем срока годности. А когда возникал подъем заболеваемости, эти препараты в течении двух-трех дней поступали в аптечную сеть», — рассказала Зайченко.

По ее мнению, органы госвласти и сегодня могли бы позаботиться о создании таких резервов не только в городских стационарах, но и в аптеках, но вопрос упирается в деньги. «У нас нет ни одной государственной аптеки. А ни одно коммерческое предприятие не готово изъять из своего оборота такую сумму, чтобы хранить препараты. Нужен закон, обязывающий кредитовать аптечные предприятия (имеются в виду беспроцентные кредиты) на полгода, чтобы хотя бы какая-то одна аптечная сеть могла закупить и отложить этот резерв на полгода», — предложила Татьяна Зайченко.

Без нестандартных мер с дефицитом лекарств во время вспышек инфекции не справиться: никакой завод не может даже на один Петербург за сутки выпустить столько препаратов, сколько сейчас требует ажиотажный спрос, отмечает фармацевт. А скромными поставками медицинских масок и лекарственных средств в разгар эпидемии делу не поможешь. По мнению Зайченко, думать нужно было раньше и еще в сентябре 2015 года бить во все колокола о необходимости прививок.

Испуг в лечебных целях

По словам завотдела «НИИ гриппа» Игоря Никонорова, главная проблема заключается в том, что население города не имеет к вирусу A (H1N1) иммунитета, а это всегда грозит высоким уровнем заболеваемости. Властям города следует более активно пропагандировать вакцинопрофилактику, а также ужесточить законодательство в части рекламы и продажи лекарственных средств.

«Должна быть запрещена реклама противовирусных лекарств и продажа без рецепта. Потому что в большинстве своем разрекламированные препараты, которые приобретают без рецепта, только облегчают самочувствие, не убивая сам вирус, и больной едет на работу, заражая окружающих», — посетовал эксперт.

Как сообщили в комитете по здравоохранению города, в прошлом году было привито 32% населения Петербурга. И это, подчеркивали в комздраве, «рекордно много по сравнению с предыдущими годами». Однако, как считает Владимир Жолобов, этого совершенно недостаточно. Чтобы можно было говорить о предотвращении эпидемии, необходимо, чтобы было привито хотя бы 50% жителей.

Глава «Городского центра медицинской профилактики» считает, что коллеги из комздрава своевременно информировали население об уровне заболеваемости гриппом, однако неожиданностью для медиков стало большое число смертельных исходов при низкой заболеваемости в начале сезона. Но это, вероятно, обусловлено молниеносностью нынешнего гриппа: как отмечают врачи, тяжелые осложнения, которые и становятся причиной смерти, возникают уже на второй-третий день заболевания.

«Хорошо, что напугали народ. Недавно прочитал статью: проводили исследование в Китае. Так вот, когда народ напугают, заболеваемость сразу в три раза снижается», — высказал Жолобов надежду на спад заболеваемости и в Петербурге.

…По мнению руководителей городского здравоохранения, эпидемия гриппа в Петербурге пока находится на своем пике. Но через две недели она пойдет на спад. Осталось дожить.