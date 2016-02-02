Санкт-Петербург, 2 февраля, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники повредили стекло троллейбуса в Приморском районе Петербурга, никто не пострадал, полиция ведет проверку. Об этом сегодня, 2 февраля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

http://vk.com/aljonaray (Алёнка Царева) Повреждения стекла троллейбуса в Петербурге (фото со страницы ВКонтакте)

Происшествие было зафиксировано в 10:45 на углу Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей. Водитель троллейбуса обнаружила разбитое стекло по правому борту машины, между первой и второй дверями. По внешнему виду повреждения было видно, что оно нанесено со стороны улицы.

«Была вызвана полиция, происшествие оформлено, ведется разбирательство и выясняются причины произошедшего», — отметили в Горэлектротрансе.

В пресс-службе добавили, что в кабине троллейбуса в штатном порядке был установлен видеорегистратор. Возможно, это обстоятельство поможет в поиске злоумышленников.

Водитель пострадавшего троллейбуса — молодая женщина под ником Алёнка Царева — в популярной группе в соцсети рассказала о случившемся. По ее словам, «какой-то осёл решил выстрелить мне в боковое стекло из пневматики».

«Стреляли как раз на уровне человеческой головы (могли и попасть!!!). Услышав стук, я остановилась, вышла в салон и увидела след от пули и стекло «паутинкой». Дабы избежать дальнейшего обстрела (а вдруг??? Я как бы за жизнь и здоровье пассажиров отвечаю!), я приняла решение свалить быстрее с этого места, за что меня потом ругал товарищ капитан и диспетчер парка», — пишет водитель.

Также она выразила удивление тем фактом, что полицию якобы не заинтересовала запись видеорегистратора, сделанные ею фотографии и показания двоих свидетелей.

По мнению водителя, в обстреле виновата группа подростков, попавшая в поле зрения видеорегистратора. «Если кто-то их узнал — сообщите мне, пожалуйста!!! От парка написано заявление в полицию. Стекло поменяют, но они всё равно будут ходить и обстреливать кого-то или что-то!!! Возможно, вместе мы сможем это предотвратить», — пишет 25-летняя водитель троллейбуса.