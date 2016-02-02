Москва, 2 февраля, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Тульской области Владимира Груздева. Об этом стало известно 2 февраля в ходе встречи президента с Груздевым и замглавы Минобороны Алексеем Дюминым.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Сергеевич Груздев четыре с половиной года проработал губернатором Тульской области — регион сложный», — сказал Путин.

Он озвучил одну из ключевых проблем региона, а именно — необходимость расселения аварийного жилья. Вместе с тем, президент отметил, что в годы правления Груздева «очевидно произошли положительные сдвиги и набрана хорошая динамика».

Путин подчеркнул, что прошение Груздева об отставке связано с его семейными обстоятельствами: «Тем не менее, Владимир Сергеевич просит использовать его на другой работе в связи с семейными обстоятельствами — у Вас ребенок родился, поздравляю, Владимир Сергеевич москвич, хочет быть поближе к Москве».

Президент пообещал Груздеву найти работу «в соответствии с вашими пожеланиями и уровнем квалификации».

Исполняющим обязанности губернатора Тульской области до проведения выборов назначен замминистра обороны РФ Алексей Дюмин.

Напомним, Владимир Груздев — депутат Государственной Думы Федерального Собрания четвёртого и пятого созывов (2003—2011). Он занимал должность первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Пост губернатора Груздев занимал с августа 2011 года.