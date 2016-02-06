Киев, 6 февраля, 2016, 18:54 — ИА Регнум. В 2016 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, в соответствии с которым несколько тысяч объектов (включая города и районы), носящие советские названия, должны быть переименованы. Перипетии непримиримой борьбы с остатками советской топонимики на Украине анализировал обозреватель ИА REGNUMСергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Украинской власти позарез нужны победы. Но не получается: Донбасс выстоял, в Европу не пустили, экономика рухнула без каких-либо шансов на восстановление. Единственная надежда — на переименования — в конце концов, названия улиц и городов, как и «Советское шампанское» оружие в руки не возьмут и отпор не дадут.

Недавно стало известно, что улицу Плеханова в городе Бровары Киевской области переименовали в улицу Аверкия Гончаренко. Георгий Плеханов — это русский философ и теоретик марксизма. А Гончаренко — гауптштурмфюрер дивизии СС «Галичина».

А в Днепропетровске улицу Ивана Бабушкина переименовали в улицу Романа Шухевича. Бабушкин — большевик-революционер, расстрелянный в 1906 году, а Шухевич — руководитель бандеровской ОУН и «Украинской повстанческой армии», служивший в Третьем рейхе и причастный к массовым убийствам евреев.

И так далее и тому подобное.

На поле переименований, в отличие от полей сражений, можно «побеждать» непрерывно. Навязать обществу изуверов, пошедших к Гитлеру в услужение, вычеркнуть любое упоминание о совместном с русскими прошлом, включая упоминания о русских царях, которые, видимо, тоже «оккупировали» Украину, как и Советский Союз. И можно переименовать Кировоград в Ингульск (в честь реки), а Днепропетровск — в Укрополь (в честь себя). Только все это уже становится даже не смешно.

Можно, конечно, все это пытаться не замечать или только смеяться, когда получается (потому что во многих случаях не до смеху — слишком омерзительно), однако вряд ли это правильно. Подобные социальные эксперименты бесследно не проходят. Мы что, действительно хотим, чтобы в братской стране окончательно утвердилась шизофреническая русофобская иделогия, основанная исключительно на лютой ненависти ко всему вокруг?

Подробности читайте здесь: Улица имени героя СС: как вымарывают все русское с карты Украины

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