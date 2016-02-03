Санкт-Петербург, 3 февраля, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В ночь выходного с 6 на 7 февраля в Санкт-Петербургском киноцентре «Родина» состоится Ночь кино с Квентином Тарантино. С полуночи до 5 утра лучшие фильмы режиссёра будут транслироваться в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. Как сообщили в пресс-службе киноцентра, к показу были отобраны «Криминальное чтиво» 1994 года и «От заката до рассвета» 1995-го.

Цитата из к/ф «Криминальное чтиво». реж Квентин Тарантино. 1994. США Джон Траволта

Причину зрительской любви к фильмам Тарантино корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кинообозреватель Дмитрий Тёткин: «Непросвещенная публика любит поближе к развлечению, жажде жизни, занимательному насилию и сексу, доступному юмору. Духовность допустима в качестве специй. Но у многих на неё аллергия. Со стороны же «критики» в любви к Тарантино загадочного не больше, чем в любви отличницы к хулигану. Тарантино удалось создать авторский кинематограф, где убивают весело и всё время что-то мелькает. Иногда смысл».

Свою карьеру в кино 22-летний Квентин начал с работы в пункте видеопроката на Манхэттен-Бич, где познакомился с продюсером и сценаристом Роджером Эвери. Вместе они дни напролёт обсуждали фильмы и рекомендовали их клиентам. Впоследствии Тарантино называл работу в «Видео-архиве» лучшей работой из всех, что он получал, пока не стал режиссёром. Он обращал внимание на то, какие фильмы нравятся людям, и использовал этот опыт в своей последующей карьере.

Первые пробы Тарантино как сценариста оказались неудачными. В 1985 году он написал свой первый сценарий под названием «Капитан Пичфуз и анчоусовый бандит», но проект не был реализован, как, впрочем, и последующие в течение нескольких лет. В те годы Тарантино пытался снять любительский фильм «День рождения моего лучшего друга» вместе с Роджером Эвери, но последние тридцать минут картины были уничтожены пожаром, и фильм так и остался незаконченным.

Первая удача пришла к режиссёру в 1990 году. Сценарий «Бешеных псов», который Тарантино, за неимением средств, уже готов был снимать 16-миллиметровой камерой на чёрно-белую плёнку, заинтересовал известного актёра Харви Кейтеля. Бюджет картины значительно вырос, и в 1992 году фильм был представлен вниманию зрителей. Несмотря на обилие жестоких сцен, работа была высоко оценена кинокритиками и сегодня считается важной вехой в истории независимого американского кино.

«Криминальное чтиво», самый известный и успешный фильм Тарантино, вышел на экраны в 1994 году. Именно с работы над ним у режиссёра начал формироваться его особый, «тарантиновский» стиль, с разбиением фильма на «главы», показом сцен не в хронологическом порядке, фирменными диалогами на отвлечённые темы и ссылками на поп-культуру. В фильме несколько сюжетных линий, завязанных на разборках, наркотиках, решении проблем — все в лучших традициях Тарантино.

Сегодня «Криминальное чтиво» имеет постоянное место в первой десятке списка лучших 250 фильмов на сайте IMDb, является обладателем «Оскара» за лучший сценарий и ещё более сорока различных кинематографических наград.

Картина «От заката до рассвета» представляет собой наиболее успешную работу Тарантино в тандеме с режиссёром Робертом Родригесом, автором знаменитого «Отчаянного».

«От заката до рассвета» большим тиражом вышел на экраны в 1996 году и получил премию MTV за лучший прорыв года. Сам Квентин, уже имевший к тому времени привычку сниматься в своих фильмах, сыграл в нём довольно значительную роль — психопата-параноика Ричи Гекко.

Сегодня Тарантино — успешный режиссёр независимого кино и один из самых ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Был председателем жюри основной конкурсной программы на Каннском кинофестивале в 2004 году и председателем жюри основного конкурса 67-го Венецианского кинофестиваля.

В его фильмографии 8 успешных полнометражных фильмов, последний из которых, с символичным названием «Омерзительная восьмёрка», стал троекратным номинантом на «Оскар-2016» в категории «Лучшая актриса второго плана» (Дженнифер Джейсон Ли), «Лучшая музыка к фильму» (Эннио Морриконе) и «Лучшая операторская работа» (Роберт Ричардсон).