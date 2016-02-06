Берлин, 6 февраля, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Неконтролируемая волна миграции с Ближнего Востока, спровоцированная организованной из США «арабской весной», привела к грани краха систему безвизового перемещения граждан внутри ЕС — Шенгенское соглашение трещит по швам. Между тем «Соединенные Штаты Европы» — это многовековая мечта европейских народов и правительств. В очередную, 22-ю по счету, годовщину Шенгенского соглашения редактор ИА REGNUM Саркис Цатурян исследовал историю и предпосылки его создания и причины его возможного обрушения в ближайшее время.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Миром все-таки правят идеи. Мечте о единой Европе без внутренних границ, европейским идеалам свободного перемещения людей, товаров и денег — не одна сотня лет. И осуществить эту мечту также пытались не раз. 22 года назад это наконец-то осуществилось, и Европа вышла на новый этап своего развития.

Однако Евросоюз, «Соединенные Штаты Европы» — слишком сильный реальный конкурент Соединенным Штатам Америки, которые не любят даже слабых и потенциальных конкурентов. Они замутили «арабскую весну», последствия которой в прошлом году ударили по Европе. Впрочем, многие эксперты и раньше писали о том, что, возможно, «арабская весна» адресована не столько государствам Ближнего Востока, сколько Евросоюзу.

Теперь жители ЕС и национальные правительства смогли убедиться в том, какой «муравейник» был разорен в ходе «арабской весны» — цунами неконтролируемой миграции накрыло «Соединенные Штаты Европы», и Шенгенское соглашение вмиг обратилось в прах. Германия, принявшая в 2015 г. более миллиона мигрантов, восстановила контроль на границе с Австрией, а сами австрийцы предприняли аналогичный маневр с Венгрией. К январю 2016 г. Дания ужесточает пропускной режим на немецкой границе. Цепная реакция доходит и до Швеции, которая предпринимает ограничительные меры на датской границе.

И пошло-поехало. Правда, пока до отмены Шенгена дело не дошло, и европейцам обещают — пока! — что и не дойдет, что «Шенген останется». Что ж, посмотрим. Однако не верится, что Соединенные Штаты Америки позволят остаться жить и набирать силу своему главному на сегодняшний день геополитическому конкуренту — «Соединенным Штатам Европы».

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Все статьи автора: Саркис Цатурян