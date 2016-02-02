Ланьчжоу, Китай, 2 февраля, 2016, 14:29 — ИА Регнум.

Представитель Комиссии по вопросам здравоохранения провинции Ганьсу подтвердил гибель двух граждан КНР от вируса H1N1 (свиной грипп).

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Чиновник не назвал имен, однако сообщил, что погибшие являлись супружеской парой из г. Байинь. Мужчина скончался 29 января, его жена спустя 2 дня. Оба пациента страдали от сердечной недостаточности, кроме того, у мужчины были обнаружены камни в почках. Врачи пытались спасти пациентов, однако им не удалось этого сделать по причине того, что семейная пара была госпитализирована уже в критическом состоянии, пишет «Чжунго жибао».

В настоящее время ведется медицинское наблюдение за 112 гражданами, которые недавно контактировали с погибшими. Ни у кого из них пока не обнаружены симптомы болезни.