Москва, 2 февраля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Биржевые спекулянты заработали $50 млрд за последние полтора года на манипуляции курсом рубля. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил советник президента РФ Сергей Глазьев.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Советник главы РФ уверен, что эти накопления необходимо инвестировать, поскольку «долго лежать они не могут». Поэтому большинство крупных биржевых спекулянтов настаивают на возврате программы приватизации государственных активов, отмечает Глазьев.

При этом отмечается, что некоторые спекулянты все же говорят о том, что торопиться с таким решением не следует.

«Спекулянты говорят, что сначала надо провести санацию неэффективных компаний и банков с помощью бюджета, убрать убытки при помощи государства, иначе кто же купит госпакеты с такими дырами, а потом можно и в приватизации поучаствовать», — отмечает он.