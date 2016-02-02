Санкт-Петербург, 2 февраля, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Женщина с трехмесячной дочерью на руках выпрыгнула из окна своей квартиры в Петербурге. Женщина погибла, за жизнь ребенка борются врачи. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в ГСУ СКР по Петербургу сегодня, 2 февраля.

argumenti.md У открытого окна

У дома 10 корпус 1 по улице Олеко Дундича минувшей ночью прохожий обнаружил 35-летнюю женщину и ее 3-месячную дочь. Женщина скончалась на месте до прибытия скорой помощи, а девочка была госпитализирована в детскую больницу.

«По предварительным данным погибшая, находясь в послеродовой депрессии, выпрыгнула с дочкой из окна своей квартиры, расположенной на 7 этаже указанного дома», — сообщили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, п. «в» ч.2, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Устанавливаются обстоятельств происшедшего. Известно, что женщина была петербурженкой. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным телеканала Life78, семья не стояла на учете и считалась благополучной. У погибшей женщины остался семилетний сын.

Аналогичный случай произошел 28 января в Москве: молодая мать выбросила из окна своего восьмимесячного ребенка, а затем выбросилась сама. Ребенок погиб на месте. Женщине удалось выжить из-за сугроба, в который она упала. Пострадавшая госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Возбуждено уголовное дело.

При первичном осмотре медики диагностировали у пострадавшей психическое расстройство личности.