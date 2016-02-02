Санкт-Петербург, 2 февраля, 2016, 06:34 — ИА Регнум. Смольный собор Петербурга окончательно перешел в ведение Русской Православной Церкви. Решение об этом было принято еще в 2015 году, а с 1 февраля 2016 года Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», в ведении которого находился Смольный собор, перестал оплачивать услуги по содержанию здания.

gov.spb.ru Смольный собор

«С 1 февраля музей отказался от услуг монополий по Смольному собору, все будет обеспечивать Санкт-Петербургская епархия Русской Православной церкви. Использование этого собора музеем официально прекращено с 1 января, а 25 января, в день святой Татианы, мы провели церемонию символической передачи ключей», — рассказал директор музея Николай Буров в интервью ТАСС.

Как известно, в здании храма многие годы проходили концерты и выступления хора Смольного собора. Последний концерт в соборе прошел 26 декабря минувшего года. Деятельность музыкального коллектива «Смольный собор» будет продолжена с марта 2016 года в особняке Зинаиды Юсуповой (Общество «Знание») на Литейном проспекте, сообщили в администрации ГМП «Исаакиевский собор».

Уникальный орган, спроектированный специально для зала Смольного собора, демонтирован и вывезен на склад, вместе с другими музыкальными инструментами. Сейчас в соборе начата реставрация фасада, которая продлится около года.

Смольный собор создан по проекту великого архитектора Бартоломео Франческо Растрелли. Торжественная церемония закладки собора состоялась 30 октября 1748 года. С 1749 года работами руководил Христиан Кнобель. К 1751 году были закончены все подготовительные работы и все фундаменты. Началось возведение самого собора. Вскоре началась Семилетняя война с Пруссией, после которой финансирования для строительства стало недостаточно и строительство пошло медленно. С 1762 года отделку собора вел архитектор Юрий Фельтен. Собор же был достроен архитектором Василием Стасовым только в 1835 году.

Что касается других культовых зданий, входящих в состав музея «Исаакиевский собор», то вопрос об их принадлежности на сегодня закрыт, уверен Николай Буров. Сообщалось, что РПЦ претендовала на здание храма «Спас на Крови», однако власти Петербурга отказали в его передаче вместе с Исаакиевским собором, сообщил Буров в интервью «Интерфаксу».

«Претензии на возвращение были вместе с Исаакиевским собором тогда изложены епархиальными властями. На них был получен ответ от правительства города, что нынешний статус наиболее благоприятный, и таким останется», — сказал директор ГМП «Исаакиевский собор».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга в 2015 году отказались передавать здание Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ. В здании продолжит работу одноименный музей, при этом в Исаакиевском соборе по согласованию с администрацией музея регулярно проходят церковные службы. В Исаакиевском соборе есть настоятель, при храме действует церковная община.