Анкара, 1 февраля, 2016, 21:38 — ИА Регнум.

Турция могла бы нанести существенный урон российскому сельскому хозяйству, но не стала этого делать. С таким заявлением выступил сегодня, 1 февраля, министр сельского хозяйства Турции Фарук Челик, пишет Hurriyet.

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Турецкий министр напомнил, что после инцидента с российским Су-24, сбитым турецкими ВВС в небе над Сирией, Москва ввела против Турции санкции. С 1 января текущего года Россия запретила ввоз свежих фруктов и овощей из Турции.

Челик указывает, что раньше Россия ежегодно импортировала свежих фруктов и овощей примерно на $750 млн. При этом Турция импортирует из России намного больше сельскохозяйственной продукции. Одной только пшеницы ввозится в год на $1,1 млрд.

«Если мы прекратим импорт пшеницы из России, мы нанесем больший ущерб российскому сельскохозяйственному сектору, нежели Россия наносит нашему. Однако мы этого не делаем. Нехорошо заставлять фермеров платить за то, что случилось», — заявил Челик.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва с 1 января 2016 года ввела санкции против Турции в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии. В частности, с начала года в Россию запрещён ввоз из Турции помидоров, огурцов, цветной капусты и брокколи, апельсинов, мандаринов, винограда, яблок, груш, абрикосов, персиков, слив, земляники и клубники, а также мяса кур, гвоздики, соли.