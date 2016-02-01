Москва, 1 февраля, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Гололедица, внезапно для столичных служб ЖКХ разыгравшаяся на прошлой неделе в Москве, резко увеличила количество травмированных жителей и гостей столицы. «День травматолога», когда вместо 10 человек в среднем в травмпункты и службу скорой медицинской помощи обратились 200 травмированных, пришелся на последний рабочий день — пятницу, 29 января.

Ted Eytan Гипс

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, количество обращений за медицинской помощью, в том числе по каналу «03», в течение двух предыдущих недель не превышало обычных показателей января прошлого года (от 5 до 10 за сутки).

Пик уличного травматизма пришелся на пятницу, 29 января 2016 года, когда в службу скорой и неотложной помощи обратилось 200 человек, причем наибольшее число пострадавших (70%) получили травмы в с 6 до 12 часов утра, что было связано с прошедшим в это время «ледяным» дождем.

По данным Департамента здравоохранения столицы, за минувшие выходные (субботу 30 января и воскресенье 31 января) число пострадавших от гололеда и обратившихся за медицинской помощью на станцию «Скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» значительно снизилось и составило соответственно 23 человека в субботу и 14 в воскресенье.

По мнению опрошенных ИА REGNUM сотрудников хирургических отделений и травмпунктов, за время гололеда количество травм возросло в 3 раза по сравнению с обычными днями. Основные травмы: переломы конечностей.

С большим отрывом — лидирует перелом лучевой кости в «типичном месте». То есть чаще ломается хирургическая шейка лучевой кости. На втором месте — перелом лодыжек. И далее — ушибы различной тяжести, растяжения связок, переломы рёбер. Не обошлось и без черепно-мозговых травм.

Как поясняют столичные травматологи, помощь на месте, то есть в травмпунктах, оказывают при ушибах, растяжениях, переломах лодыжек, предплечья, двух рёбер и переломах без смещения.

При черепно-мозговых травмах, переломах голени, плеча, бедра, более трех рёбер, а также переломах шейки бедра (в любом возрасте!) госпитализируют в стационар. Хирурги подчеркивают, что сейчас при переломе шейки бедра делают успешные операции.

Дети — из-за меньшей массы и большей «прочности», как правило, более устойчивы и получают более легкие травмы.

Статистика травм при гололеде, согласно «Распоряжению Депздрава Москвы «О порядке регистрации и учета сезонной травмы, связанной с гололедом» от 25 марта 2004 года №150-р, ведется в каждом конкретном случае получения уличной травмы (таковой считается травма, полученная на специально расчищаемых проходах и дорожках), с указанием адреса и подробным анамнезом.

В связи с аномальными погодными условиями, ночными колебаниями температур и продолжающимися осадками, Департамент здравоохранения города Москвы просит горожан соблюдать осторожность при нахождении на улице, особенно людей с ограниченными физическими возможностями.