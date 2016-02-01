Душанбе, 1 февраля, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Саудовскую Аравию стали главной темой встречи, прошедшей сегодня, 1 февраля, в Душанбе.

Пресс-служба президента Таджикистана Эмомали Рахмон и Мухаммад ибн Салман Аль Сауд

Как сообщает CA-NEWS, в переговорах участвовал временный поверенный в делах Саудовской Аравии в Таджикистане Хамза аль-Харби. Об итогах рабочей встречи не сообщается.

ИА REGNUM отмечает, что в последние месяцы Таджикистан и Саудовская Аравия демонстрируют явные признаки сближения.

21 декабря 2015 года в интервью газете «Аш-Шарк аль-Аусат» посол Таджикистана в Эр-Рияде Шариф Азамшо Латифзода сообщил о том, что Таджикистан рассматривает возможность вступления в военную коалицию по борьбе с терроризмом во главе с Саудовской Аравией «при первой же возможности».

2−3 января 2016 года Эмомали Рахмон с официальным визитом посетил Эр-Рияд.

Сообщалось, что в ходе встречи президента Таджикистана с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдулазизом Оли Саудом главы государств обсудили «возможность участия саудовской стороны в финансировании гидроэнергетических проектов, имеющих региональное значение, таких как строительство средних и крупных гидроэлектростанций, подстанций, высоковольтных линий электропередачи, а также строительства текстильных предприятий, а также предприятий по добыче и переработке минералов, ирригации земель».

После этого, 5 января, таджикские СМИ со ссылкой на Министерство транспорта Таджикистана, сообщили о намерении Саудовской Аравии предоставить таджикскому правительству $108 млн для финансирования реконструкции ведущей к границе Китая автотрассы.

Отметим, что потепление отношений с Саудовской Аравией происходит одновременно с ухудшением контактов с главным геополитическим соперником Саудовской Аравии — Ираном. Отношения с одним из главных экономических партнеров изменились после решения Душанбе запретить деятельность Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и обвинений ее лидеров в организации попытки госпереворота.

В начале декабря, таджикские СМИ опубликовали серию материалов антииранского толка, в том числе материал «Бойся Ирана, дары приносящего». Автор текста обвинил Исламскую республику в «насильственном экспорте «ценностей» иранской революции в Таджикистан» в начале 90-х. Он также утверждал, что Тегеран сознательно работал над «максимальным укреплением позиций ПИВТ, расширении ее кадровой, пропагандистской и финансовой базы. В течение более полугода перед попыткой военного госпереворота в Республике Таджикистан, его потенциальным участникам ежемесячно выплачивался аванс за предстоящую «работу».

27−29 декабря 2015 года в Тегеране прошла исламская конференция «Исламское единство», среди гостей которой был и Мухиддин Кабири, лидер объявленной террористической в Таджикистане Партии Исламского возрождения. Факт его присутсвия на мероприятии, организованном Тегераном, вызвал протесты у Душанбе.

8 января Председатель Совета улемов исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзод обвинил Иран в пособничестве терроризму.

14 января в Душанбе на встрече с главной таджикского МИДа посол Ирана Худжатулло Фагони заявил: «Иран не стремится обострять отношения ни с одним государством мира, особенно с мусульманскими странами», а также передал послание главы МИДа Ирана. Текст послания опубликован не был.

При этом Саудовская Аравия заявляет о готовности укреплять отношения не только с Таджикистаном, но и с Киргизией. 19 января 2016 года на встрече спикера парламента Киргизии Асылбека Жээнбекова с министром финансов Королевства Ибрагимом Абдельазиз Аль-Ассафом стало известно, что Саудовская Аравия поддержала «два проекта по строительству и реконструкции детской больницы и школ в Киргизии на общую сумму $60 миллионов». 10 миллионов долларов Эр-Рияд выделит Бишкеку на строительство 5 мобильных клиник.

По данным ИА 24.kg, Киргизия и Исламский банк развития (расположен в Саудовской Аравии) «реализуют 46 проектов в сферах транспорта, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и здравоохранения на общую сумму $280 миллионов. Из них 26 проектов завершены, остальные 20 на стадии реализации. Среди них проект CASA-1000 ($50 миллионов), дорога Север — Юг ($14 миллионов) и развитие ирригационной системы ($13,5 миллиона).»

Напомним, что Саудовская Аравия является инициатором создания и лидером «арабской коалиции», созданной для участия в боевых действиях на территории Сирии и Ирака. Там же, без санкции ООН и разрешения сирийских властей, наносит бомбовые удары другая коалиция под руководством США. Операцию против ИГИЛ также ведут Иран и Россия, присоединившаяся к борьбе с террористами после обращения главы Сирии Башара Асада.