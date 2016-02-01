Бухарест, 1 февраля, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Дачиан Чолош направил своему номинальному молдавскому коллеге Павлу Филипу письмо, в котором перечислил семь условий выделения первого транша в 60 млн. евро из общего румынского кредита в 150 млн. евро, обещанного Бухарестом Кишиневу. Как сообщили 1 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Румынии, речь идет, в частности, о начале переговоров по новому меморандуму с МВФ, назначении нового главы Нацбанка и поддержании диалога с гражданским обществом

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Среди выдвинутых Бухарестом условий также — четкое исполнение плана внедрения Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС, инициирование законодательного пакета для улучшения бизнес-среды, запуск реформы банковской системы с конкретными датами ее пошаговой реализации, начало реформирования систему юстиции, а также конкретные шаги по борьбе с коррупцией.

Па словам Чолоша, выполнение этих «рекомендаций» обеспечит необходимые условия для укрепления стабильности Молдавии, получения республикой финансовой поддержки от Румынии и создания предпосылок для возобновления помощи Молдавии со стороны других международных и финансовых партнеров.

Пресс-секретарь кабинета министров Румынии Дан Сучу заявил в свою очередь, что первый транш в размере €60 млн будет перечислен Молдавии только после того, как молдавские власти «продемонстрируют волю к переменам».

Письмо Чолоша Филипу прокомментировал проживающий в Румынии экс-премьер Молдавии Ион Стурза, который в декабре 2014 года был назначен кандидатом на должность молдавского премьера, однако не сумел пройти процедуру утверждения в парламенте. «Румыны идут», — отметил Стурза. — Впервые с 1812 года Румыния как государство прямо и непосредственно берет на себя ответственность за территорию между Прутом и Днестром — Республику Молдова»

Справка ИА REGNUM:

В 1812 году пребывавшая со второй половины XVI века под османским игом Бессарабия была освобождена русскими войсками, и по Бухарестскому мирному договору, заключенному между Россией и Османской империей в 1812 году, вошла в состав Российской империи. Румынии тогда не существовало вовсе, она появилась по решению Берлинского конгресса в 1878 году в результате объединения княжеств Валахия и Молдавия (без Бессарабии и Буковины).

По словам Стурзы, на этот раз румыны идут «не со священниками и жандармами, не с мостами цветов, не с книгами и народными промыслами, а с модернизацией, реформами, борьбой с коррупцией, безопасностью, гражданским обществом и правами человека». «Ничего геополитического! — уверяет экс-премьер. — Своего рода принуждение к миру для кишиневской олигархии. Своего рода внешнее администрирование под верховным патронатом американцев».

«Я, например, приветствую такой чрезвычайно смелый подход правительства Чолоша. Будем внимательно следить за внедрением», — заявил Стурза. Он призвал молдавское руководство «оставить дешевый пиар, прикрепить кнопками себе на стену письмо румынского правительства и — за работу!» «Мы следим за вами!» — подвел итог Ион Стурза.

Напомним, о выделении Бухарестом Кишиневу кредита в размере 150 млн евро сроком на 5 лет с годовой процентной ставкой 1,5% было объявлено по итогам состоявшегося 22 сентября 2015 года совместного заседания правительств двух стран. Румыния к тому моменту оставалась последним из западных «партнеров по развитию», который продолжал оказывать финансовую помощь Молдавии, несмотря на политический кризис и громкие коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны молдавские власти.

Однако 9 ноября президент Румынии Клаус Йоханнис отказался подписывать принятый парламентом страны закон о выделении Молдавии кредита в размере €150 млн, назвав его «несвоевременным». «Нет уверенности в том, что в Республике Молдова будет обеспечена последовательность процесса реформ и соблюдения обязательства по реализации соглашения об ассоциации с ЕС», — заявил он.

26 января новый премьер-министр Молдавии Павел Филип отправился в свою первую зарубежную поездку — в Бухарест. Там ему снова пообещали финансовую помощь, однако при условии, что молдавское правительство «продемонстрирует конкретными делами, что оно готово к реформам». Сам Филип пообещал «продемонстрировать конкретными действиями, что его правительство является проевропейским».

Справка ИА REGNUM:

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.