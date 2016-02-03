Варшава, 3 февраля, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский, выступая 29 января в парламенте, признал полный провал программы «Восточное партнерство». В том, чем так не угодила программа «Восточное партнерство» полякам и что они намерены в связи с этим предпринять в дальнейшем, разбирался редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Флаг Польши

По-человечески понять поляков можно: старались-старались, кусали русского медведя и так и эдак, а процессами на постсоветском пространстве как управляли из Вашингтона, Москвы и Берлина, так и управляют. Конечно, гордым польским панам обидно.

Однако в способность Польши вести самостоятельную независимую политику верится с трудом. Поэтому не является ли это публичное разочарование политикой Брюсселя и заявления о том, что мы «пойдем другим путем», началом нового раунда игры США против Евросоюза?

У восточноевропейских участников программы такое количество проблем, что Европе их не решить и в более благополучные времена. А уж сейчас, во время экономического кризиса и проблем с арабскими беженцами, и подавно. Так что «Восточное партнерство», действительно, маловероятно.

Кроме того, полякам справедливо не нравится, что их использовали почти втёмную: как выяснилось недавно (хотя, конечно, можно было бы додуматься и раньше) Германия с помощью «Восточного партнерства» хотела создать буферную зону между Россией и Евросоюзом — оттянуть несколько бывших республик СССР от России, но не давать им вступить в ЕС. При этом Польша объявлялась, но так и не стала самостоятельным субъектом этой политики. И вот теперь хочет, наконец, им стать.

Подробности читайте здесь: Польша знает: хорошей восточной политики от ЕС не бывает

Все статьи автора: Станислав Стремидловский