Минск, 1 февраля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Белоруссия сократила отрицательный баланс внешней торговли ценой сокращения общего объёма внешней торговли. Об этом говорится в отчёте, опубликованном Национальным статистическим комитетом постсоветской республики.

belstat.gov.by Баланс внешней торговли товарами Белоруссии за 2015 год

Общий объём внешней торговли товарами Белоруссии за 2015 год рухнул на 25,6% до $56,9972 млрд. Белорусский экспорт упал до $26,6855 млрд (-26%), импорт — до $30,3117 млрд (-25,2%). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами у Белоруссии уменьшилось до $3,6262 млрд, что формально улучшило общий баланс внешней торговли.

Товарооборот Белоруссии и России за 2015 году упал более чем на четверть — на 26,3% до $27,5333 млрд: белорусский экспорт упал до $10,3891 млрд (-31,6%), импорт — до $17,1442 млрд (-22,7%). Отрицательное сальдо торговли с Россией у Белоруссии уменьшилось до — $6,7551 млрд, в чём заслуга общего падения взаимной торговли.

Со странами Евразийского союза товарооборот Белоруссии составил $28,2045 млрд (-26,7%), сальдо для белорусской стороны сформировалось отрицательное: — $6,2105 млрд. Со странами СНГ товарооборот Белоруссии упал также более чем на четверть — до $32,4174 млрд (-28,4%), сальдо для белорусской стороны сформировалось отрицательное и выросло до — $4,2714 млрд. Со странами Евросоюза Белоруссия сократила товарооборот почти на столько же — до $14,4328 млрд (-28,3%), однако сальдо для белорусской стороны сформировалось положительным и выросло до $2,7712 млрд ценой падения и экспорта, и импорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Белоруссия переживала обострение социально-экономического кризиса, начавшегося в 2014 году и продолжившегося в 2016 году. Александр Лукашенко заявил, что 2016 год будет самым тяжёлым в истории Белоруссии. Ожидается, что в феврале на заседании ВГС Союзного государства в Минске Владимир Путин заявит о размерах финансовой помощи «Сильной и процветающей Белоруссии».