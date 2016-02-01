Шанхай, Китай, 1 февраля, 2016, 15:56 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Венецианский купец». реж Майкл Редфорд. 2004. Великобритания, Италия, Люксембург, США Аль Пачино в роли Шейлока

Оргкомитет Шанхайского международного кинофестиваля совместно с Институтом кинематографа Великобритании покажут китайским зрителям самые известные экранизации бессмертных произведений Уильяма Шекспира. Таким способом китайские деятели кино хотят почтить память известного британского поэта.

Свое участие в мероприятии подтвердил Йен МакКеллен — известный британский актер, сыгравший волшебника Гэндальфа в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». Кроме того, китайские зрители смогут на большом экране увидеть телевизионные версии спектаклей, поставленных по работам Шекспира, пишет «Синьхуа».

Как отмечает заместитель руководителя оргкомитета Шанхайского кинофестиваля Фу Вэнься, в настоящее время произведения Шекспира пользуются огромной популярностью среди читателей в Китае, но при этом китайцы практически не знакомы с экранизациями его работ. Фу Вэнься подчеркнул, что показ фильмов и спектаклей, в основе сценариев которых лежат произведения Шекспира, позволят китайскому зрителю проникнуться британской культурой. XIX Шанхайский международный кинофестиваль пройдет с 11 по 19 июня 2016 г.