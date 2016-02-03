Баку, 4 февраля, 2016, 00:13 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил ряд деятелей позднесоветской эпохи и времен становления независимости Азербайджана в предательстве национальных интересов. Хронологию и подоплеку тех событий восстановил редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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По результатам выходит, что независимый Азербайджан подготавливался к жизни КГБ СССР еще в 1980-е годы. И об этом не мог не знать генерал-майор КГБ и первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР Гейдар Алиев — будуший президент независимого Азербайджана и отец нынешнего президента — Ильхама Алиева.

После знакомства с историческими материалами не возникает сомнений и в том, что позднесоветские элиты, растаскивая страну по «национальным квартирам», как раз и были виновниками того, что Владимир Путин назвал крупнейшей геополитической катастрофой века. Точно так же не вызывает сомнений и то, что нынешние элиты постсоветских республик делают всё, чтобы вычеркнуть из своей идентичности наше общее советское прошлое.

Вне зависимости от того, что двигает Ильхамом Алиевым, нужно приветствовать попытки разобраться в недавнем прошлом — ради нашего будущего. Особенно это актуально становится сейчас, когда мы становимся свидетелями того, как по старым лекалам начинают разрушать возникшие на обломках СССР новые государства.

Подробности читайте здесь: Азербайджан — это Алиев, Алиев и еще раз Алиев

Все статьи автора: Станислав Тарасов