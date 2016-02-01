Вашингтон, 1 февраля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Запад занимается «демонизацией» президента РФ Владимира Путина, поскольку он не позволил России стать западной колонией, пишет CounterPunch.

allshashki.ru Шашки

По мнению издания, российский президент вернул стране ее прежний статус уважаемой мировой державы, которая не будет запугана Западом, где происходит «неистовая торговля русофобией в разнос», и не позволит себя пугать.

Автор статьи отмечает, что главной причиной популярности Путина в России является ответ на вопрос, почему его оскорбляют в США и Западной Европе: в вопросах лидерства и политического здравого смысла президент РФ играет в шахматы, в то время как его коллеги в Лондоне, Вашингтоне и Париже — в шашки.

«Весь этот вздор об экспансионистских намерениях Путина является дымовой завесой для собственных западных планов экспансии в Восточной Европе с целью создания вокруг России санитарного кордона в соответствии с повесткой новой холодной войны», — пишет издание.

Также отмечается то, что Россия «меняет правила игры на Ближнем Востоке», что тоже лежит в основе «иррациональной русофобии».