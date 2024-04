Пекин, 1 февраля, 2016, 14:53 — ИА Регнум.



bitauto.com GM Wuling Hongguang

Ассоциация автопроизводителей Китая опубликовала рейтинг самых продаваемых автомобилей в Китае в 2015 г. В список 10 самых популярных автомобилей вошли 5 моделей от Volkswagen.

10 место занял кроссовер Volkswagen Tiguan — в 2015 г. на территории КНР было продано более 255,8 тыс. автомобилей данной модели. Строчкой выше расположился еще один автомобиль от Volkswagen-седан New Jetta, собираемый на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Чэнду. Этот седан приобрели около 275 тыс. китайцев. 8 и 7 место заняли еще 2 автомобиля от Volkswagen. Сумарные продажи моделей New Santana и New Sagita превысили показатель в 558 тыс. автомобилей, пишет «Чжунго жибао».

Более 290 тыс. GM Buick Excelle были проданы в Китае в 2015 г. 5 строчку занимает представитель китайского автопрома Wuling Baojun — объем продаж этого автомобиля составил 321 тыс. ед. На 4 месте находится японский седан Nissan Sylphy (334 тыс. авто). Замыкает тройку лидеров китайский внедорожник Great Wall Haval H6, его приобрели более 373,2 тыс. граждан КНР. На втором месте в списке самых продаваемых автомобилей в Китае расположился седан Volkswagen New Lavida, годовой объем продаж которого превысил показатель в 379 тыс. ед. Самым популярным автомобилем 2015 г. в Китае стал кроссовер GM Wuling Hongguang. В прошлом году было продано более 655,5 тыс. кроссоверов этой модели.