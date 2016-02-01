Москва, 1 февраля, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Член экспертного совета Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский заявил в эфире РСН, что предварительные испытания нового зенитно-ракетного комплекса С-500 начнутся в 2016 году.

militariorgucoz.ru С-500

По его словам, создание опытных образцов завершится в этом году. На госиспытания комплекс, работу над которым ведет концерн ПВО «Алмаз-Антей», выйдет до 2020 года, сказал Мураховский.

Он отметил, что новая система сочетает в себе лучшие достижения предыдущих комплексов и предоставляет «совершенно новые возможности в области противовоздушной, противоракетной и противокосмической обороны».

С-500 может работать как по средствам воздушного нападения, так и по межконтинентальным баллистическим ракетам и ближнему космосу.