Сирт, Ливия, 1 февраля, 2016, 14:01 — ИА Регнум. В городе Сирт (Ливия) неизвестный снайпер с 13 по 23 января уничтожил трех местных главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), пишет бельгийская газета Morgen со ссылкой на местные источники.

elitefon.ru Снайпер

Ликвидированы гражданин Судана Хамад Абдель Хади (13 января), его преемник Абу Мохаммед аль-Дернави (19 января) и полевой командир Абдуллах Хамад Ансари (23 января).

Все террористы были уничтожены в местах, где они чувствовали себя в полной безопасности, причем, по мнению профессиональных снайперов, выстрелы отличались предельной точностью. Определить, откуда велась стрельба, боевики не смогли.