Ухань, Китай, 1 февраля, 2016, 09:31 — ИА Регнум.



cnecc.cn Автомобильный завод Dongfeng Renault в Ухане

1 февраля в Уханье состоялась церемония официального открытия первого автомобильного завода совместного китайско-французского предприятия Dongfeng Renault. Открытие 9 автозавода в Ухане вывело город в лидеры по производству автомобилей в Китае.

Проект по созданию нового автомобильного завода в Ухане был утвержден местными властями в декабре 2013 г. Строительство нового предприятия заняло 2 года. Стоимость строительства составила около 7,8 млрд юаней.

1 февраля была сдана первая очередь завода, производственная мощность которой составляет 150 тыс. легковых автомобилей в год. В 2016 г. начнется строительство второй очереди. После окончательного завершения строительства на заводе будут производить не менее 300 тыс. автомобилей ежегодно, пишет «Чанцзян шанбао».

На новом предприятии Dongfeng Renault будут собираться как французские, так и китайские автомобили. В настоящий момент на производственной линии завода налаживается сборка китайских внедорожников марки Dongfeng.