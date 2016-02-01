Москва, 1 февраля, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Четыре российских истребителя Су-35С переброшены на авиабазу Хмеймим (Латакия, Сирия). Эти истребители нового поколения впервые пройдут испытания в боевых условиях, пишет «Коммерсант».

aviationnews.ru Су-35С

Генштаб России принял решение испытать новейшую технику для борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ) в Сирии. Самолёты, изготовленные на заводе в Комсомольске-на-Амуре, переброшены на российскую авиабазу Хмеймим.

Су-35С — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель. Разработан в ОКБ Сухого.

Такое решение принято в связи с новым витком обострения российско-турецких отношений. Турция 30 января снова обвинила Россию в нарушении воздушного пространства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным «инцидент» с российским самолетом.