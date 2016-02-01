Москва, 1 февраля, 2016, 04:41 — ИА Регнум. Классифицируемое ранее по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного средства дело о крушении самолета А321 авиалиний «Когалымавиа» теперь расследуется Следственным комитетом как теракт и незаконный оборот и хранение взрывчатых веществ. Об этом «Коммерсанту» сообщил заместитель главы Национального антитеррористического комитета (НАК) Евгений Ильин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Серые волки

По информации неназванного источника в ФСБ, за взрывом аэробуса А321 могут стоять члены турецкой профашистской организации «Серые волки». Боевики этой группировки связаны с ИГИЛ и действуют не только на территории Турции, но и в ряде арабских стран.

Ранее стало известно, что Алпарслан Челик, взявший на себя ответственность за расстрел российского пилота, катапультировавшегося из сбитого турецкими ВВС самолета Су-24, является одним из лидеров «Серых волков». По данным российских спецслужб, эта же группировка участвовала в боевых действиях в Чеченской Республике.

Напомним, версия о теракте на борту лайнера «Когалымавиа» стала рассматриваться после того, как следы взрывчатого вещества были обнаружены на обломках самолета и личных вещах пассажиров.

Предположительно, бомбу в салон мог пронести уборщик салона, человек, доставляющий на борт еду, или еще кто-то из обслуживающего персонала.