Санкт-Петербург, 1 февраля, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Школьники младших классов петербургских школ с 1 февраля 2016 года отправлены на внеплановые каникулы из-за эпидемии гриппа и для предотвращения распространения болезни среди детей возрастной группы, особо подверженной риску, передает ИА REGNUM. Распоряжение об этом 27 января издал городской комитет по образованию.

k-obr.spb.ru Пустой школьный класс

Для первоклассников каникулы продлятся целых две недели — с 1-го по 14-е февраля. Школьникам 2−4-х классов «повезло» меньше — они останутся дома с 1-го по 7-е февраля.

«Если у родителей не будет возможности оставить здоровых детей дома, в школах для них будут созданы организованные группы», — сообщили в комитете по образованию.

В связи с экстраординарными каникулами школам Петербурга придется скорректировать образовательные программы таким образом, чтобы весь материал учащимися был пройден за оставшуюся часть учебного года, и не понадобилось сокращать время весенних или летних каникул.

Для руководителей школ и детских садов в силе остается рекомендация прекращать занятия в классе или группе не менее чем на семь дней, если заболело более 20% учащихся. Кроме того, рекомендовано не проводить уроки в разных кабинетах: все предметы школьники изучают в одном классе, а учителя переходят из кабинета в кабинет. Отменяются массовые спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, проводимые в помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, на 29 января на карантин в Петербурге было закрыты 289 групп в 163 детских садах и 1004 класса в 201 школе. Полностью пришлось закрыть 10 школ и лицеев в разных районах города, 1 детский сад и филиал коррекционной школы в Павловске.