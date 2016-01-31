Из-за гриппа начались каникулы у школьников младших классов Петербурга
Санкт-Петербург, 1 февраля, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Школьники младших классов петербургских школ с 1 февраля 2016 года отправлены на внеплановые каникулы из-за эпидемии гриппа и для предотвращения распространения болезни среди детей возрастной группы, особо подверженной риску, передает ИА REGNUM. Распоряжение об этом 27 января издал городской комитет по образованию.
Для первоклассников каникулы продлятся целых две недели — с 1-го по 14-е февраля. Школьникам 2−4-х классов «повезло» меньше — они останутся дома с 1-го по 7-е февраля.
«Если у родителей не будет возможности оставить здоровых детей дома, в школах для них будут созданы организованные группы», — сообщили в комитете по образованию.
В связи с экстраординарными каникулами школам Петербурга придется скорректировать образовательные программы таким образом, чтобы весь материал учащимися был пройден за оставшуюся часть учебного года, и не понадобилось сокращать время весенних или летних каникул.
Для руководителей школ и детских садов в силе остается рекомендация прекращать занятия в классе или группе не менее чем на семь дней, если заболело более 20% учащихся. Кроме того, рекомендовано не проводить уроки в разных кабинетах: все предметы школьники изучают в одном классе, а учителя переходят из кабинета в кабинет. Отменяются массовые спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, проводимые в помещениях.
Как сообщало ИА REGNUM, на 29 января на карантин в Петербурге было закрыты 289 групп в 163 детских садах и 1004 класса в 201 школе. Полностью пришлось закрыть 10 школ и лицеев в разных районах города, 1 детский сад и филиал коррекционной школы в Павловске.