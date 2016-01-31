Берлин, 31 января, 2016, 23:07 — ИА Регнум.



tiras.ru Ангела Меркель, Владимир Путин

DWN:Какую роль играет Ангела Меркель в европейском кризисе?

Личность Меркель не имеет решающего значения. Германия — одна из крупнейших стран-экспортеров в мире. Около 50% ее экспорта ориентировано на страны еврозоны. Здесь перед Германией стоит решающий вопрос: хочет ли она взять на себя ответственность за Европу или хочет быть от нее зависимой?

DWN: Благосостояние ФРГ зависит от высоких показателей экспорта в развивающиеся страны. Что произойдет, если они потерпят крах после резкого повышения ФРС США ставки финансирования?

Центробанк США гарантированно не будет резко повышать ставку. У Германии совсем иная проблема. Любые политико-экономические изменения в еврозоне могут негативно повлиять на Германию. Страна очень уязвима.

DWN: Кажется, что Европа регрессирует. Тоже так считаете?

Европа находится на стадии институциональной дезинтеграции. В Европе каждый шаг решается отдельными странами. С каждым днем мы имеем меньше Европы и больше наций.

DWN: Какие страны в мире идут на подъем?

В Европе это Польша. Страна уже завоевала огромное влияние в регионе. Потом есть Турция, которая также на подъеме и бескомпромиссно реализует свои амбиции. Третья страна — Япония. Я назову и тех, которые скатываются вниз: Китай, Россия и Германия.

DWN: Какие изменения должны ожидать граждане Германии?

Немцы по-прежнему живут национальными мифами о старательных рабочих и трудоголиках. При этом греки в течение финансового кризиса выставлялись в качестве лентяев, отказывающихся от работы. Однако Германия сильно зависит от своих экспортных рынков, а не от внутреннего рынка. Когда рынки теряются, немецкая экономика смотрится хуже.

DWN: Какие долгосрочные последствия влечет за собой миграционный кризис в Европе?

Никакого кризиса беженцев нет. В Европе нет функционирующего процесса принятия решений, который занимается темой беженцев и находит решения. В ЕС проживают 508 млн человек. Количество беженцев составляет примерно 1,5 млн.

DWN: На Украине, в Ливии и Сирии идут войны. Стоит ли опасаться конфликтов в центре Европы?

Война в центре Европы означает Франция против Германии, но это невозможно. Есть другая проблема. Мы видим, что все больше регионов пытаются отколоться от государств. К ним относятся Каталония, Шотландия, бельгийские регионы Валлония и Фландрия. Стоит отметить, что нет никаких моральных оснований помешать отделению Каталонии. Когда каталонцы говорят, что мы хотим защищать свои рубежи, никто не может им этого запретить.

DWN: Каково будущее мусульман Европы в связи с террористическими атаками?

Все современные террористы мусульмане, но не все мусульмане террористы. Европа пригласила их к себе, чтобы получить дешевую рабочую силу. В Германии мусульмане были определены в гетто, и это называлось мультикультурализмом. … Вспомните, как столетие назад ирландские католики выставлялись пьяницами в США, дискриминировались и были исключены из общества. Все это уже позади.

DWN: Ждет ли мусульман Европы такая же судьба, как и боснийских?

Это вполне возможно. В Европе укоренилась традиция дискриминировать посторонних.

DWN: Россия, по данным Конгресса США, распространяет влияние на партии и движения в Европе…

Конечно, мы хотим знать, что русские творят в Германии. Но такие партии, как «Национальный фронт», существовали бы и без вмешательства России. Если Москва их финансирует, то это ускоряет подъем таких партий. Но тренд сохраняется.

DWN: Боятся ли американцы, что антинатовские партии будут задавать тон в странах ЕС?

Для США НАТО — это скорее политическая опция, а не военная. Когда проводятся военные интервенции, мы говорим с каждым членом коалиции по отдельности. Нет НАТО, имеющего собственные полномочия в принятии решений.

DWN: В одном из выступлений в Чикаго на Совете по международным отношениям (CFR) вы сказали, что цель США — воспрепятствовать альянсу Германии с Россией. Как думаете, удалось ли США добиться в XXI веке такого успеха?

Не только США хотят остановить российско-германский союз. Нет ни одной страны в Европе, поддерживающей такой альянс. Польша и Франция, например, — яростные противники подобного союза. Сближение России и Германии — ужас и страх для Европы.