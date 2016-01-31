Минск, 31 января, 2016, 22:42 — ИА Регнум. «В данном случае все предельно ясно: Александру Лукашенко не дали денег на Западе, а долги возвращать требуют. Бюджет пустой, а неисполнение долговых обязательств грозит серьёзными неприятностями», — заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая обстоятельства срочного визита руководителя постсоветской республики в Сочи на встречу с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

president.gov.by Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко

«Деньги надо найти срочно, — сказал Радов, оценивая причины внезапности визита Лукашенко в Сочи. — Задача-минимум — реструктуризировать российский кредит».

Эксперт отметил: «Госдолг Белоруссии за 2015 год вырос примерно на 2/3, у правительства и банков России заняли более $1,5 млрд, погашая внешний государственный долг, который на начало этого года составил $12,4 млрд или 22,7% к ВВП. Правительство установило планку внешнего госдолга 25% ВВП».

Обслуживать госдолг официальному Минску очень трудно, констатировал Радов. Спасти постсоветскую республику могут только внешние кредиторы, которые не спешат предоставлять финансовую помощь. Лукашенко согласился с требованиями МВФ провести структурные реформы, однако вскоре заявил, что оставит проводимый курс неизменным.

«К тому же надо выбить из России деньги Евразийского банка (распорядитель средств Евразийского фонда стабилизации и развития — ЕФСР, прим. ИА REGNUM)», — отметил белорусский политолог. По его мнению, есть другие вопросы, решение которых может смягчить последствия острого социально-экономического кризиса в постсоветской республике.

«Лукашенко лично поехал решать вопрос по цене на газ, так как его слуги этого так и смогли сделать», — констатировал Радов. Он отметил, что «Газпром» поставляет газ в Белоруссию по ценам намного ниже, чем на Украину, однако не только стоимость углеводородов делает белорусскую продукцию невостребованной.

«Кроме того, сегодня надо решать вопрос о поставках белорусской продукции в Россию. Учитывая, что она уже по многим позициям дороже российской, то заставить россиян её брать можно только при помощи административных методов. В Белоруссии так привыкли работать и хотят, что и Кремль сделал именно так», — считает политолог.

Он отметил также, что реализовать привычные для себя подходы Лукашенко будет непросто — не только в силу объективных экономических факторов, но и специфики межличностных отношений с российским руководством. За поведением официального Минска следили в Москве, уверен Радов.

«Медведев, как известно, не очень любит «непродвинутого» Лукашенко, а тот отвечает ему взаимностью. И это знают все. От того еще более странным выглядит этот визит — президента к премьеру, да и еще с такими взглядами. Скорее всего, это очередной знак Александру Лукашенко о том, что он немного заигрался и пора что-то менять в своем поведении. Иначе следующим, с кем Лукашенко будет встречаться, будет спикер Госдумы, потом какой-нибудь губернатор или депутат», — сказал белорусский политолог.

В Минске не могут ждать, когда президент России прибудет на заседание ВГС Союзного государства, констатировал политолог. «Поэтому нынешний видит обусловлен ещё и опасениями, что донести до Владимира Путина напрямую свою озабоченность не получилось, и есть опасение, что запланированную на февраль встречу опять перенесут, а белорусские проблемы надо было решать ещё вчера».