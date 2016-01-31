Эр-Рияд, 31 января, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии по подозрению в терроризме арестованы девять граждан США. Об этом сегодня, 31 января, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

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Сообщается, что в Саудовской Аравии задержаны 33 человека, подозреваемый в участии в террористической деятельности. Среди них 14 подданных королевства, девять граждан США, двое граждан Сирии и один гражданин Казахстана.

Напомним, если вина подозреваемых в терроризме будет доказана, то им грозит смертная казнь.