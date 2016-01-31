Москва, 31 января, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил спортсменов и болельщиков с открытием чемпионат мира по бенди (хоккей с мячом), который стартовал сегодня, 31 января в Ульяновске. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

championat.com Хоккей с мячом (бенди)

Путин напомнил, что эти статусные международные соревнования проходят в Российской Федерации уже третий год подряд. Президент отметил, что Россия делает все необходимое, чтобы организовать домашние чемпионаты мира на самом высоком уровне. Для проведения таких чемпионатов выбираются разные города и регионы страны со своими уникальными памятниками истории и культуры, самобытными традициями и обычаями гостеприимства, отметил глава государства.

Также Путин подчеркнул, что в последнее время хоккей с мячом значительно расширил свою географию. Участие новых сборных является значимым шагом в развитии и популяризации бенди.

Российский лидер выразил уверенность, что нынешний XXXVI чемпионат мира принесёт немало приятных сюрпризов, станет настоящим праздником спорта и дружбы.

Глава Российского государства пожелал всем участникам соревнований удачи, зрелищной и честной борьбы. Болельщикам Путин пожелал ярких впечатлений и хорошего настроения.

Напомним, игры турнира пройдут в Ульяновске и Димитровграде с 1 по 14 февраля.

Хоккей с мячом (бенди), или как его иногда называют «русский хоккей» официально признан Международным олимпийским комитетом в качестве зимнего вида спорта, однако в официальную программу Зимних Олимпийских игр до настоящего времени не входит. В качестве показательной дисциплины хоккей с мячом был представлен на VI Зимних Олимпийских играх в Осло в 1952 году. На VII Зимних Азиатских играх 2011 года хоккей с мячом был включён в официальную программу. В декабре 2012 года в Алма-Ате впервые состоялся чемпионат Азии. Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) и Международной федерации бенди (FIB) Борис Скрынник заявил, что хоккей с мячом может быть включен в программу Олимпийских игр 2018 года.