Рим, 31 января, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Выстроим в ряд последние новости о Путине и о России в западной прессе.

govzalla.com Президент России Владимир Путин

На прошлой неделе президент России был обвинен Великобританией в причастности к убийству Литвиненко, без доказательств, в рамках не правового, а политического расследования.

Теперь из Соединенных Штатов приходит другая новость, запущенная британскими СМИ, каналом BBC. Во время телевизионной передачи министр казначейства США обвинил российского президента в коррупции, ВВС добавляет, что Путин якобы получил в подарок яхту от Абрамовича стоимостью в 35 миллионов. Итальянские СМИ пишут о докладе Командования вооруженных сил США в Европе, согласно которому — Россия представляет угрозу номер один для Европы.

Обозреватель газеты il GiornaleМарчелло Фоа так прокомментировал поток новости о России и Путине в западной прессе: «О Путине пишут как об убийце и воре. Осталось только обвинить в педофилии… Сигналы, которые должны быть интерпретированы в соответствии с канонами современных асимметричных войн, не сулят ничего хорошего: Соединенные Штаты, похоже, готовы ускорить процесс по сведению счетов с главой Кремля. За последние 15 лет американская внешняя политика была во власти неоконсерваторов, преследуя свои безумные планы им удалось дестабилизировать Афганистан, Ирак, Тунис, Египет, Ливию, Сирию, загнать в угол Россию, и объявить «войну терроризму» тупыми инструментами, которая не принесла мира, а лишь еще больше умножила терроризм в лице ИГИЛ».

Командование вооруженных сил США в Европе (EUCOM) опубликовало новую военную стратегию Вашингтона на европейском континенте, которое определяет основные приоритеты на ближайшие 3−5 лет: Theater Strategy (название документа) описывает возрождение России в геополитической международной панораме (и особенно военной) как главную угрозу безопасности для Европы. Чтобы справиться с этой угрозой команда EUCOM предложила пересмотреть американское присутствие на Старом континенте. Документ предупреждает, что в последние 25 постепенное возвращение американских войск, дислоцированных в Европе, поставило бы под угрозу стабильность в регионе: в 1980 году во время холодной войны американские войска на территории Европы были в количестве 200 000 единиц, в то время как сегодня в Европе насчитывается 65 000 американских военных.

Комментарий издания International business times в Италии: «Последние исторические события, такие как: оккупация Крыма Россией в 2014 году, поддержка ею же националистических режимов в Восточной Европе и диктаторов различных республик, не убедили администрацию США переломить тенденцию постепенного вывода войск. Новый кризис на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе отвлекли американцев от «восточного фронта», и сегодня «Россия представляет собой проблему для наших союзников и партнеров в большинстве регионов», — говорится в докладе. По словам генерала Бридлава, прошлый год стал одним из самых трудных с конца холодной войны для американского командования в Европе: Россия, мигранты и терроризм являются основными критическими вопросами. Напомним, что до 2012 года в том же докладе Москва была указана как «потенциальный партнер», а сегодня Россия выступает в роли поджигателя, который раздувает пламя между странами ЕС, чтобы создать проблемы для НАТО».

Il Corriere della Seraпишет о том, что Европа усиливает котроль, чтобы обуздать господство России на энергетическом рынке. Комиссия ЕС назначит состав целевой группы, задачей которой будет рассмотрение, а в будущем, и «блокировка, всех соглашений между правительствами стран, не входящих в ЕС».

«Через гиганта «Газпром» экспорт русского газа в настоящее время составляет 30% от европейского рынка. Исполнительный комитет ЕС хочет предотвратить ситуацию, когда Москва превратит свою монополию в орудие шантажа, чтобы навязывать свои условия, обходя закон, особенно это касается стран Восточной Европы, которые зависят от России на 100%. План, о котором первой сообщила британская газета Financial Times, стал предметом острых дискуссий на уровне глав государств и правительств в 2015 году. Он очень нравится Лондону, но все меньше Берлину, который на данном этапе настороженно относится к большим потрясениям в отношениях с Россией. Некоторые страны, такие как Польша, хотели бы расширить надзор по договорам между Газпромом и частными компаниями, до сих пор эту инициативу Брюссель отменял. Дипломатический шаг Комиссии ЕС является прямым результатом проблемы с South Stream, газопроводной сети на $ 50 млрд, которая должна была добраться до Центральной Европы через Черное море, проект был заблокирован в 2014 году после того, как Комиссия установила нарушения в нормативной базе ЕС о конкуренции (поставщики не могут контролировать распределение). До сих пор страны звали в Брюссель только для отчета о контрактах уже заключенных на поставку газа. Требование о предварительном уведомлении специальной комиссии станет важным шагом в расширении полномочий на вмешательство Европейского Союза, однако, по словам самих же чиновников ЕС, это будет «кусок головоломки»: на самом деле, правила могут охватывать только соглашения межправительственные, оставляя за бортом такие спорные проекты, такие как Nord Stream 2, предназначенного для экспорта газа в Германию по дну Балтийского море (в обход Польши, Эстонии, Латвии, Литве), Италия жестко критиковала данный проект».

Геополитическое издание Linkiesta.it анализирует возможных поставщиков газа в Европу и приходит к выводу, что от России не удастся избавиться, без нее «зиму не пережить».

«Был когда-то Советский Союз. Даже в разгар холодной войны, когда мир был разделен на блоки, это был самый надежный поставщик газа и нефти для Старого континента. Крах Империи зла изменил не только политический баланс на международной шахматной доске, но и энергетический. Если до 1991 года Запад просил только Москву удовлетворить свою жажду, то потом заинтересованные стороны умножились, от Баку до Астаны, от Ташкента до Ашхабада. Пятнадцать советских республик превратились в независимые государства, в результате чего появились новые игроки на рынке. За последние пять десятилетий также на западной стороне материка все изменилось, и Европейский союз стал новым зонтиком, под которым действуют капиталы, старые западные и новые восточные, хотя, что касается газа нефти, каждый делает то, что им нравится, не уделяя слишком много внимания словам Брюсселя. Просто посмотрите на Германию Ангелы Меркель, которая в разгар столкновения между ЕС и Россией из-за Украины и в разгар режима санкций против Москвы, обогнала всех и заявила об удвоении протяженности газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря».

Россия, даже без бывших советских республик, по-прежнему остается крупнейшим поставщиком газа в Европу, без которой не только в Германии, но и многие другие большие и малые страны будут иметь трудности, чтобы пережить зиму.

Согласно изданию, война на Украине разразилась именно из-за газовой проблемы, и все было хорошо, пока споры из-за поставок были на локальном уроне и пока не вмешались США. «События на Украине, самой густонаселенной и стратегически важной из всех бывших советских республик, тесно связаны с раздором в сфере энергетики между Россией и Западом, даже сейчас через территорию Украины проходит большая часть российского газа напрямую в Европу. Желание Кремля обойти Украину (проекты «Северный поток» и «Южный поток») встретило сопротивление со стороны Брюсселя, а также со стороны самого рынка, который стремится обуздать российское нападение: речь идет о разделении собственности тех, кто управляет транспортировкой, и кто осуществляет деятельность по производству и продаже. Это даже неприкрытый выстрел в сторону России и Газпрома, судебные процессы ни к чему не привели, лишь оказались приправлены хорошей дозой пропаганды с обеих сторон. Газовые войны между Россией и Украиной, интерпретируемые на Западе как воля империалистической Москвы подавить бывшую республику энергетическим оружием, всегда были (даже в других странах, например, в Белоруссии), были они и до оранжевой революции 2004 года, действовало очевидное правило, что те, кто не платил, были отключены от крана. До тех пор, пока столкновения были между бедными (России Бориса Ельцина и Украины Леонида Кучмы), эту проблему игнорировали в мире. Но теперь, когда Путин прибыл в Москву и вернулся в Большой Игре с Соединенными Штатами, стало все иначе. США поддержали цветные революции в русском доме. От Грузии до Киргизии, заканчивая Украиной».

Eastjournalнаписал о готовностиТурции сыграть ведущую роль в сложном процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, «маленьком горном регионе Южного Кавказа, который является яблоком раздора вот уже более двадцати лет для Армении и Азербайджана». «Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, он подчеркнул, что разрешение нагорно-карабахского конфликта является серьезной проблемой для Турции, добавив, что для Армении будет невозможно нормализовать свои отношения с Анкарой до тех пор, пока армия Еревана не откажется от оккупированных территорий Азербайджана. Подобные заявления турецкого министра не были предупреждением исключительно для Армении. Это отчасти также относится к России, которая имеет крупные интересы в регионе, и которая в настоящее время все больше и больше расходится в интересах с Анкарой. Россия всегда рассматривала Кавказ свое ближнее зарубежье, как эксклюзивную сферу влияния, Россия никогда не принимала идею, что другие державы могли подорвать ее гегемонию в регионе. Примером может быть война в Южной Осетии в 2008 году, в ходе которой русские войска не ограничились тем, что избавили Цхинвали от грузинских войск, они оттеснили их на окраины Тбилиси, и вот это было послание для НАТО и США, готовых принять Грузию в Альянс».

Именно из-за стратегической важности, которую Москва присваивает региону, любая попытка Турции сыграть ведущую роль в разрешении нагорно-карабахского конфликта будет рассматриваться Россией как вторжение в частную жизнь; нарушением жизненного пространства, — выносится предупреждение в статье.

«Для Армении Россия — наиболее надежный союзник в регионе. Имея на востоке и западе две враждебные страны, в последние годы Ереван попытался теснее связать себя с Москвой, чтобы получить в обмен необходимую защиту Кремля и избежать полной политической изоляции. Так в октябре 2014 года Армения вступила в Евразийский экономический союз. Учитывая большую роль России в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, все более и более тесный союз с Ереваном начал раздражать Азербайджан, который, в свою очередь, хочет видеть Турцию во главе переговоров».

«Если Турция попытается твердо противостоять Москве и захочет играть роль посредника в карабахском мирном процессе, существующее хрупкое равновесие будет нарушено, что приведет к созданию двойной оси: русско-армянской и азербайджано-турецкой», — подводит итоги Eastjournal.