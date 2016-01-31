Берлин, 31 января, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Германские журналисты с неудовольствием отмечают, что уровень поддержки национального лидера среди россиян по-прежнему очень высок.

politikus.ru

Россия опровергает обвинения США

Россия обвинила правительство США в попытках повлиять на предстоящие в 2018 году президентские выборы с помощью негативного изображения Владимира Путина. Заявления чиновников американского правительства, утверждающих, будто Путин коррумпирован, его пресс-секретарь назвал «возмутительными» и «оскорбительными», передает журнал Spiegel.

Как пишет издание, заместитель министра финансов США Адам Шубин в документальном фильме на телеканале BBC обвинил Путина в коррупции, кумовстве и незаконном личном обогащении. Мнение Шубина отражает позицию правительства США, прокомментировал слова Шубина пресс-секретарь президента США Барака Обамы.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в свою очередь назвал подобные высказывания «надуманными» и «бесстыдными», добавляет интернет-портал T-online.

МИД требует включить курдов

Россия настаивает на необходимости пригласить курдов для участия в переговорах по мирному урегулированию в Сирии, которые начались в Женеве. Турция выступает категорически против. По словам Лаврова, если некоторые оппозиционные группы будут исключены из переговоров, то это будет несправедливо, контрпродуктивно и являться серьезным нарушением международного права, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung(FAZ).

По словам издания, первый этап переговоров, как ожидается, займет две-три недели и поспособствует установлению реального режима прекращения огня. Также в рамках переговоров планируется обсудить расширение масштабов гуманитарной помощи народу Сирии.

Россия может снизить добычу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут ограничить объемы добычи нефти. Убийственная ценовая война на нефтяном рынке может скоро вынудить основных противников отказаться от борьбы за увеличение своих долей. Россия и Саудовская Аравия проявляют готовность сократить объемы добычи на 5%, сообщает газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Как пишет DWN, уже поступило предложение от России организовать совместную встречу членов нефтяного картеля ОПЕК и других стран-производителей. И Россия готова принять в ней участие. Нефть слегка подорожала после объявления об этих планах. В последнее время цены на нефть резко упали из-за совпадения перепроизводства, отсутствия спроса и глобального экономического спада. Если Россия примет предложение о сокращении объемов добычи, то ей придется производить в сутки на полмиллиона баррелей меньше.

ОПЕК предрекают капитуляцию

Впрочем, страны ОПЕК пока не в восторге от российского подхода. Лидер картеля ОПЕК — Саудовская Аравия пока не сделал каких-либо заявлений по поводу сокращения объемов нефтедобычи. Западные эксперты предполагают, что российские политики с помощью своих публичных заявлений намерены «протестировать» возможную реакцию стран ОПЕК на свои предложения по механизмам регулирования добычи черного золота. И хотя, судя по всему, богатые нефтью государства не намерены двигаться, но рынки пришли в движение. И это идет на пользу главным образом российскому бюджету, добавляет газета Handelsblatt.

На цены не в последнюю очередь давят сообщения о том, что делегаты от ОПЕК в настоящее время не планируют проводить ни одного совместного заседания с Россией. Тем не менее, участники рынка уже активно проводят спекуляции на слухах о предстоящем сокращении объемов добычи. Это все больше и больше похоже на первые капитуляции в мировой войне производителей нефти, пишет FAZ.

Россияне по-прежнему верят Путину

Сцена была бы определенно комичной, если бы ее причина не была столь трагична: несколько десятков клиентов штурмовали кредитный отдел банка Raiffeisen в Москве, барабанили в кастрюли и требовали, чтобы их отвели к менеджеру филиала. В конце концов протест принял политический оборот. Срывающимся голосом и со слезами на глазах женщина в норковой шубе причитала: «Пусть Крым, наконец, отдадут назад, мы остались ни с чем, как нам жить!». Тем не менее, немногие люди в России заходят пока так далеко, как дама в шубе, и возлагают ответственность за кризис на политику Кремля. Рейтинг Владимира Путина по-прежнему выше 80%, передает газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

Коммунистам Ди Каприо не товарищ

Американец в роли легендарного вождя русской революции? Членам Коммунистической партии Санкт-Петербурга (фракция КПРФ) это явно не по вкусу. Они грозятся демонстрациями в случае, если лента о Ленине выйдет с Ди Каприо в роли Ильича, пишет газета Bild.

Члены партии грозят даже блокировать киностудию «Ленфильм», если она на самом деле пригласит Ди Каприо.

«Мы написали письмо в «Ленфильм», где заявили им, что такой шаг вызовет протесты. Мы начнем акции возле входа в киностудию. Создатели должны найти на эту роль русского актера», — цитирует издание лидера питерских коммунистов Сергея Малинковича.