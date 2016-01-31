Москва, 31 января, 2016, 20:04 — ИА Регнум.



cska-hockey.ru Игроки команды ЦСКА

«Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Московская область) 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

(0:2, 0:1, 1:1) «Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Москва) 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

(1:0, 1:3, 0:2) «Металлург» (Новокузнецк) — «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

(1:1, 2:0, 2:0) «Сибирь» (Новосибирская область) — «Слован» (Братислава, Словакия) 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

(1:0, 1:2, 1:0) «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

(0:0, 0:1, 0:0) «Локомотив» (Ярославль) — ХК «Сочи» (Сочи) 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)

(1:1, 2:2, 0:3) «Спартак (Москва) — ЦСКА (Москва) 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

И на Западе, и особенно на Востоке идёт борьба за восьмое место и проход в плей-офф. Но всё интереснее следить за тем, кто и как пытается получить более удобную стартовую позицию в плей-офф, то есть более удобных соперников. Завтра пройдут матчи, очень значимые с этой точки зрения. Самый важный, наверное, «Нефтехимик» — «Автомобилист».

С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.