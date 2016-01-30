Анкара, 30 января, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в связи с новым «воздушным инцидентом», который якобы произошел в минувшую пятницу 29 января.

А. Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Вчера произошло нарушение нашего воздушного пространства российским самолётом, — цитирует турецкого президента «RT». — Подобные безответственные шаги, в которых мы видим эскалацию кризиса, не выгодны ни России, ни отношениям НАТО-РФ, ни региональному и глобальному миру, они несут только вред. Вчера эти соображения были высказаны послу РФ в Анкаре».

«Я одновременно попросил замминистра иностранных дел связаться с российской стороной и передать, что я лично хочу поговорить с уважаемым Владимиром Путиным, — добавил Эрдоган. — Наш посол проинформировал, что эта информация передана, но до сего момента ответа мы не получили».

Напомним, 30 января власти Турции обвинили РФ в новом нарушении своего воздушного пространства. По версии турецкой стороны, инцидент произошел накануне около полудня по местному времени.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 г. ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Один из летчиков погиб, второму удалось спастись.

Отношения между Москвой и Анкарой после этого ЧП резко обострились.

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