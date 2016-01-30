Берлин, 30 января, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Беженцы из Сирии и Ирака должны будут покинуть Германию после того, как в их странах прекратятся военные действия. Об этом заявила 30 января канцлер Германии Ангела Меркель на мероприятии партии Христианско-демократический союз в городе Нойбранденбург.

А. Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Мы должны предупредить всех этих людей о том, что они имеют лишь временный статус — статус резидента, — цитируют Меркель «Вести.Ru». — И когда в Сирию и Ирак придет мир, когда «Исламское государство» (террористическая организация) будет побеждено, они отправятся домой».

Также канцлер Германии отметила, что 70% мигрантов, бежавших в Германию из-за войны в бывшей Югославии, вернулись в свои родные страны.

По предварительным данным, в течение 2015 года в Германию прибыли более 1 млн мигрантов из стран Ближнего Востока, бежавших от военных конфликтов в своих странах.