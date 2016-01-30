Вашингтон, 30 января, 2016, 15:55 — ИА Регнум.



Petter Kallioinen Запись ЭЭГ

Американским ученым из Университета Вашингтона смогли расшифровать сигналы, посылаемые человеческим мозгом. Об этом сегодня, 30 января, сообщает портал Engadget.

Сообщается, что специальная программа смогла определить 96% всех изображений, виденных человеком в режиме реального времени. На операцию у компьютера ушло всего 20 миллисекунд.

Чтобы провести исследование ученые из США отобрали группу из семи человек, больных эпилепсией. Целью эксперимента стало выявление причин эпилептических припадков.

Участники эксперимента рассматривали различные картинки, появляющиеся на экране каждые 400 миллисекунд. К их голове были подключены электроды, которые передавали данные на компьютер, а он отслеживал алгоритмы мозговых волн.

К концу эксперимента программа смогла определить 96% всех изображений, которые видели испытуемые в режиме реального времени. При этом компьютеру для распознавания увиденной человеком картинки требовалось всего 20 миллисекунд.

Доктор Раджеш Рао — невролог Университета Вашингтона отметил практическую ценность открытия. Он уверен, что результаты исследований можно использовать в клинической медицине, в частности, для построения средств коммуникации с больными, которые полностью парализованы.