Степанакерт, 30 января, 2016, 11:22 — ИА Регнум. За последние два года гражданами Нагорно-Карабахской Республики было заключено 28 браков с иностранцами, процент разводов относительно зарегистрированных браков составил 15,01%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

Паскаль Даньян-Бувре. Благословение молодых (фрагмент). 1881

По словам министра юстиции НКР Арарата Даниеляна, с целью регистрации браков с гражданами Нагорного Карабаха к властям республики обратились граждане России, Германии, США, Сирии, Грузии, Индии, Украины, Туркменистана, Узбекистана.

Следует отметить, что с целью поощрения демографического роста в 2008 году в Нагорном Карабахе была организована беспрецедентная свадьба с участием почти 700 пар. Инициатором и основным спонсором Большой свадьбы выступил российский благотворитель, уроженец села Ванк Мартакертского района НКР Левон Айрапетян.