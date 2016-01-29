Санкт-Петербург, 29 января, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Вопросы российско-белорусского сотрудничества в рамках Союзного государства и Евразийского союза обсудили 29 января в Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков, сообщает пресс-служба правительства РФ.

government.by Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков

Главы правительств России и Белоруссии обсудили перспективы сотрудничества, как отметил Медведев, с учётом «совместной нацеленности на крупные проекты, на импортозамещение». Были подведены итоги 2015 года и намечены планы сотрудничества на 2016 год и среднесрочную перспективу (2016−2020 годы) накануне Высшего госсовета Союзного государства, который состоится в Минске в конце февраля.

«Мы сегодня действительно провели совет делового сотрудничества», — сообщил Кобяков председателю правительства РФ по итогам состоявшихся мероприятий в Санкт-Петербурге.

«Я Вам хочу сказать, что у нас со многими регионами Российской Федерации очень содержательные контакты, связи, торгово-экономическое сотрудничество, планы сотрудничества, «дорожные карты». Но с Санкт-Петербургом это наиболее удачный вариант, очень содержательное, глубокое сотрудничество. Это и производственная кооперация, и научное сотрудничество, и поставки сельскохозяйственной продукции, и вообще весь комплекс всех тех отношений, которые могут существовать между очень близкими народами, близкими людьми, — это всё присутствует. И мы подвели сегодня итоги, наметили планы на будущее. Я уверен в том, что Белоруссия и Санкт-Петербург будут тем ядром, тем локомотивом, которые покажут и другим регионам, как можно активно и эффективно работать с Белоруссией», — сказал председатель правительства постсоветской республики.

Владимиру Путину и Александру Лукашенко будет предложен план преодоления негативных тенденций в двусторонних отношениях, сообщил Кобяков. Медведев в свою очередь отметил, что у России и Белоруссии есть что обсудить с учётом совместной нацеленности на реализацию крупных проектов, нацеленных на замещение импорта.

До этого Кобяков провёл переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества и условия реализации совместных проектов. Он также принял участие в восьмом заседании совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга с постсоветской республикой.

«Санкт-Петербург является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Белоруссии среди российских регионов. По итогам 2015 года товарооборот составил около 1,5 млрд долларов США. Это конечно, немалое значение, но меньше, чем было в 2014 году, когда мы имели 2 млрд долларов США — пик нашего торгово-экономического сотрудничества. Мы должны выйти на то, чтобы показатели, которые были в 2014 году, для нас стали обыденными и превзойденными», — заявил Кобяков в ходе заседания совета.

По его словам, официальный Минск заинтересован во всестороннем взаимовыгодном сотрудничестве с Санкт-Петербургом. Как сообщает пресс-служба Совмина Белоруссии, он предложил проработать перспективные направления двустороннего взаимодействия, в том числе по развитию глубокой производственной кооперации и созданию новых совместных производств. В частности, речь зашла о создании совместного производства термопластавтоматов с углубленной локализацией.

«У нас есть современные направления для взаимодействия. Питерский «Авангард» активно взаимодействует с белорусским «Планаром» по созданию микросистемотехники, которая является одним из современных направлений научно-технического прогресса. В этом плане есть предложения перейти от локальных проектов, где создаются новые научные продукты, к тому, чтобы эти научно-технологические продукты в Союзном государстве получили применение в рамках создания комплексных систем, связанных с интеллектуальным управлением такими большими системами, как городское коммунальное хозяйство, и всего, что связано с обеспечением, и безопасностью, и движением транспорта. Это уход от зависимости от поставок импортных комплектующих. Это хороший импортозамещающий проект. Подобные проекты, мы полагаем, придадут новый импульс нашему сотрудничеству», — сообщил председатель Совмина Белоруссии.

В свою очередь Полтавченко сообщил о намерении потратить бюджетные деньги в соседней республике, чему будет способствовать новый механизм финансирования закупок транспорта. В частности, он сказал: «Речь о продолжении закупок коммунальной техники, пассажирских автобусов, электротранспорта. Это качественная продукция, которая хорошо себя зарекомендовала».

По итогам заседания совета делового сотрудничества был подписан протокол заседания рабочей группы по вопросам развития промышленной кооперации и продвижения совместных инновационных проектов. Санкт-Петербургское ООО «НПО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» и Барановичский станкостроительный завод ЗАО «Атлант» подписали меморандум о намерениях приобретения нового оборудования. Правительства Санкт-Петербурга и постсоветской республики утвердили номенклатуру и объем поставок белорусского продовольствия на 2016 год.