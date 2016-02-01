Тегеран, 1 февраля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Пекин и Тегеран заключили 25-летний всеобъемлющий контракт. После чего президент ИРИ Хасан Роухани в ходе итальянского турне подписал ряд инвестиционных соглашений на $26,5 млрд, что наглядно демонстрирует нежелание Тегерана класть «яйца в одну корзину».

greathdgallery.com Скрепление договора

Первые шаги выходящего из-под санкций Ирана и шансы Китая, США и Евросоюза победить в геоэкономической битве за республику проанализировал редактор ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Президент Ирана в ходе своего визита заключил первые инфраструктурные контракты с лидерами итальянской промышленности. Понятно, что стране нужно максимально быстро обновить инфраструктуру, модернизировать промышленность, а ТНК нужны новые рынки сбыта и инвестиций. Так что с большим или меньшим успехом, но кусочек иранского пирога достанется всем. Даже США в накладе по всей видимости не останутся.

Интересует другое — что от всего этого экономического благолепия приобретет Россия? Собираются ли российские машиностроители, металлурги и прочие бороться за долю вновь ставшего доступным иранского пирога?

Подробности читайте здесь: Нефтяной Сайкс-Пико? Как Китай и Евросоюз оспаривают иранское «наследство»?

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