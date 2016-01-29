Мадрид, 29 января, 2016, 19:38 — ИА Регнум. В Испании скончался последний из оставшихся в живых участников «Великого ограбления поезда». Об этом сегодня, 29 января, сообщает телеканал RT.

Дуглас Гордон Гуди

В Возрасте 86 лет скончался Дуглас Гордон Гуди — знаменитый преступник, бывший мозговым центром банды, напавшей в 1963 году на поезд Глазго — Лондон, перевозивший из Шотландии в Лондон ветхие купюры, подлежащие уничтожению.

По давней традиции, ветхие купюры из Шотландии отправлялись для уничтожения в Лондон, где в Английском банке их переписывали и сжигали. Поэтому раз в месяц к поезду Глазго — Лондон прицепляли ещё один почтовый вагон, в котором находились мешки с банкнотами от одного до пяти фунтов. Эти купюры были уже выведены из обращения, но ещё не переписаны, и их без труда можно было пустить в повторный оборот.

Бандитам удалось остановить поезд и ограбить его. Была похищена баснословная по тем временам сумма — 2,6 млн фунтов стерлингов. В сегодняшнем эквиваленте это 46 млн фунтов стерлингов.

Несмотря на то, что все участники преступления были позднее пойманы, большая часть денег так и не была найдена.

Гуди был приговорен к 30 годам лишения свободы, но отсидел только 11 и вышел по УДО. Вскоре он переселился в испанский город Мохакар, где и прожил до конца жизни, руководя собственным баром.