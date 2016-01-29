Ереван, 29 января, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В Армении не прекращаются споры и обсуждения о ценах на бензин и дизтопливо, а точнее о том, что после падения мировых цен на нефть цены на топливо в стране практически не изменились.

rosneft-armenia.am Офис компании «Роснефть» в Ереване

Часть экономистов и простых автолюбителей приводят в пример соседнюю Грузию, которая не имеет нефтяных ресурсов, но где топливо стоит на порядок дешевле, и это в том случае, что импортируемый в Грузию российский бензин растамаживается, а в Армению, как в страну-член Евразийского экономического союза импортируется без выплаты таможенных пошлин.

Многие жители приграничных с Грузией населенных пунктов Армении, у которых автомобили еще не переоборудованы на природный газ, ездят в соседнюю страну, чтобы подешевле заправиться.

По данным портала benzin-price.ru, средняя цена бензина марки АИ 92 на АЗС в Москве в период с 18 по 24 января составляла 34.2 рубля (примерно 43 цента), когда как в Армении бензин той же марки продается на заправках страны по цене 400 драмов (81 цент).

Пресса Армении пишет, что в декабре 2013 года президенты Серж Саргсян и Владимир Путин договорились, что Армения будет покупать бензин только у российской госкорпорации «Роснефть».

Как пишет «Союз информативных граждан», до этого, когда в Армению бензин импортировался из Болгарии и Румынии, в Армении цена на бензин была примерно такой же, как в соседней Грузии. Но сейчас, когда Ереван предоставил монополию на ввоз бензина российской «Роснефти», в Армении бензин на 40 процентов дороже, чем в Грузии. И даже вдвое дороже, чем в России, откуда этот бензин и ввозится.

По мнению экономического обозревателя газеты «Айкакан Жаманак» Айка Геворгяна, после того как на прошлой неделе министерство финансов Армении опубликовало список 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении, стало понятно, что на топливном рынке Армении появился новый крупный игрок. Если в 2014 году компания «Роснефть» даже не входила в число крупнейших налогоплательщиков, то в 2015 году госкорпорация заплатила налогов в объеме 3,3 млрд драмов, при чем практически вся сумма — это прямые налоги (налог на прибыль и подоходный налог). Учитывая, что «Роснефть Армения» — это по сути, небольшой офис, у которой очень мало сотрудников и подоходный налог с их зарплаты мизерный, мы можем констатировать, что 3,3 млрд драмов, почти полностью налог на прибыль», — пишет Геворгян.

После небольших подсчетов выяснилось, что прибыль «Роснефть Армении» за 2015 год составила применено 15 млрд драмов ($30 млн). «Если разделить импортируемое за год в Армению количество бензина и дизтоплива — 200 млн литров на прибыль, то получится что с одного литра горючего российская компания зарабатывает 75 драмов», — пишет газета. В статье также приводятся официальные данные, согласно которым, «Роснефть» всего лишь посредник и довозит бензин до границы Армении, где топливо покупают армянские компании, которые и платят налоги. «Эти 75 драмов своеобразный налог, который не имеет названия, но условно его можно назвать налогом на монополию бензина и дизтоплива компании «Роснефть», — пишет газета.

Что касается официальных комментариев по этому поводу, то по мнению главы Госкомиссии по защите экономической конкуренции, в течении прошлого года в Армении цены на бензин снизились с 470 до 410 драмов — порядка 13%. Касаясь несоразмерного снижения цен на бензин с учетом темпов падения международных цен на нефть, Шабоян отметил, что удельный вес нефти в бензине, который продается в Армении, составляет 7 процентов. Он добавил, что бензин в Армению импортируется из России и удельный вес нефти в российском бензине низкий.

Наряду с этим бензин в России облагается высокими налогами, требуются также значительные средства на транспортировку. По этой причине удельный вес влияния падения цен на нефть составляет 7−8%, и снижение цен не особо влияет на цены на бензин. На вопрос о том, почему Армения импортирует бензин только из России, последний отметил, что импорт осуществляется по долгосрочным договорам, и за краткосрочный период «невозможно сменить деловых партнеров».

Такого же мнения придерживается глава компании «Флеш» Барсег Бегларян — одной из двух компаний, которые занимаются розничной реализацией топлива на территории Армении. Барсегян объясняет дороговизну бензина в Армении расходами на перевозку и большими налогами.

Экономист Ваагн Хачатрян в свою очередь считает, что ценам на топливо в Армении может быть только одно объяснение — бензин в качестве монополии был отдан российской компании «Роснефть»… «Объяснение может быть только таким. Другого объяснения быть не может, потому что, наоборот, Армения должна была воспользоваться льготой по импорту нефтепродуктов из России, так как в рамках стран Евразийского экономического союза экспорт нефтепродуктов дополнительно не облагается налогом», — заявил он.

На официальном сайте «Роснефть-Армения» однако утверждается, что компания «обеспечивает своих потребителей продукцией высокого качества по конкурентным ценам в кратчайшие сроки». Также говорится, что деятельность «Роснефть-Армения» «способствует социально-экономическому развитию Республики Армения, благодаря обеспечению поставок высококачественных нефтепродуктов и созданию рабочих мест».