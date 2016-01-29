В 2015 году в России прирост населения составил 33 тыс. 700 человек
Москва, 29 января, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В России за январь-декабрь 2015 года родились 1 млн 944 тыс. 100 малышей. Умерли 1 млн 911 400 человек. Прирост населения составил 32 тыс. 700 человек.
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Граждане России
По сравнению с 2014 годом рождаемость в 2015 году снизилась на 3200 человек, смертность — на 2200. Так, в 2014 году родились 1 млн 947 тыс. 300 малышей, умерли 1 млн 913 тыс. 600 человек.
Число зарегистрированных браков (1 млн 161 тыс.) за 2015 год почти в 2 раза превысило число разводов (611 тыс. 600). В 2014 году женились и разводились чаще, чем в 2015 году — число браков составило 1 млн 226 тыс., число разводов — 693 тыс. 700.
Общие итоги естественного движения населения Российской Федерации в 2015 году
|Тысяч
|На 1000 человек населения
|январь-декабрь
|прирост, снижение (-)
|январь-декабрь
|2015 г. в % к 2014 г.
|2015 г.
|2014 г.
|2015 г.
|2014 г.
|Родившихся
|1944.1
|1947.3
|-3.2
|13.3
|13.3
|100.0
|Умерших
|1911.4
|1913.6
|-2.2
|13.1
|13.1
|100.0
|в том числе детей
|в возрасте до 1 года
|12.7
|14.4
|-1.7
|6,5
|7,4
|87.8
|Естественный прирост, убыль (-)
|32.7
|33.7
|-1.0
|0.2
|0.2
|100.0
|Браков
|1161.0
|1226.0
|-65.0
|7.9
|8.4
|94.0
|Разводов
|611.6
|693.7
|-82.1
|4.2
|4.8
|87.5