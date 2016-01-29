Москва, 29 января, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В России за январь-декабрь 2015 года родились 1 млн 944 тыс. 100 малышей. Умерли 1 млн 911 400 человек. Прирост населения составил 32 тыс. 700 человек.

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Граждане России

По сравнению с 2014 годом рождаемость в 2015 году снизилась на 3200 человек, смертность — на 2200. Так, в 2014 году родились 1 млн 947 тыс. 300 малышей, умерли 1 млн 913 тыс. 600 человек.

Число зарегистрированных браков (1 млн 161 тыс.) за 2015 год почти в 2 раза превысило число разводов (611 тыс. 600). В 2014 году женились и разводились чаще, чем в 2015 году — число браков составило 1 млн 226 тыс., число разводов — 693 тыс. 700.

Общие итоги естественного движения населения Российской Федерации в 2015 году

ТысячНа 1000 человек населения
январь-декабрь прирост, снижение (-) январь-декабрь 2015 г. в % к 2014 г.
2015 г.2014 г.2015 г.2014 г.
Родившихся1944.11947.3-3.213.313.3100.0
Умерших1911.41913.6-2.213.113.1100.0
в том числе детей
в возрасте до 1 года12.714.4-1.76,57,487.8
Естественный прирост, убыль (-)32.733.7-1.00.20.2100.0
Браков1161.01226.0-65.07.98.494.0
Разводов611.6693.7-82.14.24.887.5