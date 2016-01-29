Москва, 29 января, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В России за январь-декабрь 2015 года родились 1 млн 944 тыс. 100 малышей. Умерли 1 млн 911 400 человек. Прирост населения составил 32 тыс. 700 человек.

www.fotoscope.ru Граждане России

По сравнению с 2014 годом рождаемость в 2015 году снизилась на 3200 человек, смертность — на 2200. Так, в 2014 году родились 1 млн 947 тыс. 300 малышей, умерли 1 млн 913 тыс. 600 человек.

Число зарегистрированных браков (1 млн 161 тыс.) за 2015 год почти в 2 раза превысило число разводов (611 тыс. 600). В 2014 году женились и разводились чаще, чем в 2015 году — число браков составило 1 млн 226 тыс., число разводов — 693 тыс. 700.

Общие итоги естественного движения населения Российской Федерации в 2015 году