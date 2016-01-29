Берлин, 29 января, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Все более противоречивая информация поступает о расследовании дела об изнасиловании 13-летней жительницы Берлина (Германия) с русскими корнями. Сегодня, 29 января, представитель прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер заявил журналистам, что никакого изнасилования на самом деле не было.

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Напомним, 16 января появилась информация, что в Берлине была зверски изнасилована мигрантами с Ближнего Востока 13-летняя русская девочка Лиза. Сообщалось, что 13-летнюю школьницу затащили в машину и увезли в неизвестную ей квартиру, где более 30 часов ее насиловали пятеро парней арабской внешности.

Инцидент получил широкую огласку. По инциденту высказывались министры иностранных дел России и Германии.

Однако, через некоторое время полиция Берлина заявила, что ни изнасилования, ни похищения не было, не указав никаких подробностей.

Теперь представитель прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер заявил, что германские правоохранители смогли восстановить данные с мобильного телефона девочки, они вели к некой персоне, которую мы смогли идентифицировать.

Оказалось, что Лиза ночевала у своего знакомого — гражданина Германии девятнадцати лет. Штельтнер заявил: «Она искала у него, так сказать, убежища. За этим, очевидно, стоят проблемы в школе».

Молодой человек проживает вместе со своей мамой. В их квартире правоохранители обнаружили некоторые вещи Лизы. Теперь мать и сын проходят по «делу Лизы» как свидетели. Стоит отметить, что молодой человек не сказал матери, что Лиза — несовершеннолетняя. Женщина думала, что девушка старше.

«Мы провели обыск у свидетелей, опросили их, они нам рассказали, что произошло — причин сомневаться у нас нет. У нас нет и указаний на сексуальный контакт, указаний на сексуальное преступление», — заявил Штельтнер.

Есть также два других подозреваемых в изнасиловании, задержанных ранее. В настоящий момент следствие их проверяет.