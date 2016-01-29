Москва, 29 января, 2016, 14:00 — ИА Регнум. МИД РФ глубоко разочарован решением Международного уголовного суда о начале расследования событий августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии. Об этом 29 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Международный уголовный суд санкционировал расследование событий августа 2008 года в Южной Осетии. Тогда войска печально вошедшего в историю президента Грузии Михаила Саакашвили напали на Цхинвал и на российских миротворцев. РФ передала более 30 томов в подтверждение преступлений Саакашвили. Однако прокурор обвиняет югоосетинцев и российских миротворцев, и начинает расследование в отношении жертв нападения», — сказала Захарова.

По её словам, едва ли можно говорить, что «это отвечает идеалам правосудия»: «РФ разочарована решением суда поддержать инициативу расследования Бенсуды. В свете этого решения РФ будет вынуждена рассмотреть вопрос об отношении к международному уголовному суду».

Захарова подчеркнула, что, помимо многочисленных томов уголовных дел и официальных материалов, было бы неплохо пообщаться с представителями Южной Осетии, которые могут «показать им много фотографий, на которых запечатлены те, кого они потеряли, и рассказать истории своих семей, или провести по местам, где раньше была жизнь, а в результате действий Саакашвили жизнь остановилась».

Официальный представитель МИД РФ посоветовала провести разговор о том, как могли использоваться установки «Град» в отношении мирного населения, и о том, как сгорели заживо российские миротворцы.

Напомним, ухудшение отношений между РФ и Грузией началось после прихода к власти Михаила Саакашвили в результате «революции роз». В 2008 году, после нападения грузинских войск на Цхинвал и последующего поражения в «августовской войне» с российскими войсками и осетинскими и абхазскими гражданами, Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ.