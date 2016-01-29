Москва, 29 января, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») советует руководству НАТО надеть бронежилеты и поехать воевать с боевиками ИГИЛ, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января. Продвигать образ НАТО как положительной и исключительно политической организации в России у альянса не получится, в том числе и исходя из действий союза по приближению к границам России, указал парламентарий.

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«Генсек НАТО мог бы надеть бронежилет и каску и отправиться в Сирию воевать с ИГ. Но делать это они боятся, лучше на пресс-конференциях рассказывать о несуществующей угрозе России», — сказал Пушков.