Страсбург, Франция, 29 января, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой назвала геноцидом действия ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) на Ближнем Востоке, передает Katolicka Agencja Informacyjna.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даиш

В документе говорится, что ДАИШ «совершало акты геноцида и другие тяжкие преступления, наказуемые в соответствии с международным правом». Резолюция была принята 117 голосами, против — 1 голос.

ПАСЕ подтвердила, что христиане и другие религиозные меньшинства являются жертвами геноцида. Ряд международных соглашений обязывает страны бороться с преступлениями на этой почве.

Принятая резолюция была составлена в ответ на все более жестокие акты агрессии против этнических и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке, где в течение нескольких лет число христиан сократилось с 1,25 млн до 500 тыс. в Сирии и от 1,4 млн до 275 тыс. в Ираке.

Четкий сигнал от ПАСЕ может убедить правительства и парламенты принять аналогичные меры. 4 февраля резолюция о ситуации на Ближнем Востоке будет рассмотрена Европейским парламентом.