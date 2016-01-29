Тегеран, 29 января, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Беспилотник Ирана совершил пролет над авианосцем США и сделал «точные» его снимки в рамках учений ВМС Исламской Республики, сообщает Reuters со ссылкой на СМИ Ирана.

iol.pt Авианосец США

В коротком сообщении государственного телеканала Ирана IRNA не сообщалось о том, когда были сделаны снимки. Они не были также и продемонстрированы.

Не было указано и название корабля. В персидском заливе находится авианосец Harry S. Truman, который участвует в операции по уничтожению террористической группировки «Исламское Государство» в Ираке и Сирии.