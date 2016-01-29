Ташкент, 29 января, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Строительство новой железной дороги «Навои-Канимех-Мискен» началось в Узбекистане, новая линия позволит увеличить грузопоток по направлению к России. Об этом ИА REGNUM сообщили в АО «Узбекские железные дороги».

eura.ch Железная дорога

На первом этапе компания построит линию для движения железнодорожных составов на тепловозной тяге, стоимость проекта, который планируется завершить в течении двух лет, составляет $284 млн.

«В ходе реализации второго этапа железнодорожная линия будет электрифицирована», отметил собеседник агентства.

Протяженность линии составит 396,9 километра. Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных узбекской железнодорожной компании в размере $156,8 млн и займов Фонда реконструкции и развития — $127 млн.

Представитель компании отметил, что строительство новой линии обусловлено возрастающим экономическим взаимодействием страны в северном направлении.

«Двусторонний товарооборот с Россией, Казахстаном и странами ЕС ежегодно растет, потенциал по грузоперевозкам необходимо увеличить», заявил собеседник агентства.