Токио, 29 января, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Япония привела свои вооруженные силы в состояния боевой готовности ввиду возможных ракетных испытаний КНДР, сообщает Reuters. Как заявили источники, выступающие на условиях анонимности, есть свидетельства того, что военные КНДР готовят пуск ракет.

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«Возросшая активность на одной из северокорейских пусковых площадок свидетельствует о том, что в следующие несколько недель возможен запуск», — отметил один источник.

Напряженность в регионе усилилась, после того как стало известно, что Пхеньян в четвертый раз провел испытания ядерного оружия — на этот раз водородной бомбы, как заявили в самой Северной Корее.